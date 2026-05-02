جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بمقر النادي النهري

عقدت نقابة المحامين، اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي، وسط حضور كبير من شباب المحامين.

واستهل النقيب العام كلمته بالتأكيد على أن يوم أداء القسم يمثل محطة فارقة في حياة المحامي، وبوابة الانضمام إلى مهنة سامية تقوم على حماية الحقوق وصون الحريات، مشددًا على أن القسم لا يمنح الحقوق فقط، بل يحمّل صاحبه مسؤوليات جسيمة تجاه المهنة ونقابته والمجتمع.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة تمضي بثبات نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتجفيف منابع الفساد، رغم ما يواجهه من محاولات معرقلة منذ توليه المسؤولية، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد إعادة ضبط شاملة لجداول القيد بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تنقية الجداول وفقًا لأحكام قانون المحاماة، والعمل على إعداد تعديلات تشريعية لسد أوجه القصور القائمة، تمهيدًا لعرضها على البرلمان قريبًا.

كما شدد على أن النقابة جزء أصيل من مؤسسات الدولة، ومن حقها تنظيم أعداد المقبولين بالمهنة وفق ضوابط تحقق التوازن وتحافظ على كيانها.

وفي سياق متصل، تطرق النقيب العام إلى أزمة المعاشات الأخيرة، مؤكدًا أنه بادر فور علمه بالواقعة بإبلاغ الجهات المختصة، وتم تشكيل لجنة من النقابة لمباشرة التحقيقات، والتي أسفرت عن ضبط أحد العناصر المتورطة بالتعاون مع موظف بإحدى الجهات البنكية، مشددًا على استرداد كافة الأموال وعدم التهاون مع أي محاولة للمساس بحقوق المحامين.

كما استعرض جهود النقابة في معالجة المخالفات الموجودة بمبنى النقابة الجديد المنشأ عام 2017 تمهيدًا لافتتاحه، إلى جانب السعي للحصول على مقر ونادٍ للمحامين بمدينة العدالة، رغم المغالاة في المقابل المالي المطلوب للتخصيص.

ووجّه نقيب المحامين رسالة مباشرة لشباب المحامين، داعيًا إياهم إلى التسلح بالعلم والمعرفة، والاستمرار في تطوير قدراتهم، مؤكدًا أن التميز في المهنة يبدأ من الاجتهاد والتثقيف، لافتًا إلى تجربته الشخصية في استكمال دراسته والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد.

كما أشار إلى أن معهد المحاماة يمثل بديلًا عمليًا عن أكاديمية المحاماة يخفف الأعباء عن الشباب، ويحقق الهدف من إعداد المحامي علميًا وعمليًا دون تحميلهم أعباء إضافية، مؤكدًا استمرار النقابة في تبني كل ما من شأنه دعم شباب المحامين والارتقاء بالمهنة.

حضر جلسة حلف اليمين، محمد الكسار، وكيل النقابة، ومحمد كركاب، ناصر العمري، السيد جابر، السيد حسن، محمد عيسى، عمرو الخشاب، أعضاء مجلس النقابة العامة.