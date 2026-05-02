رسالة جديدة من يورجن كلوب لـ محمد صلاح قبل مغادرة ليفربول؟.. ماذا قال؟
قبل ما تشتري شقة .. اعرف الحقيقة كاملة وتجنب المفاجآت القانونية
القيادة المركزية الأمريكية : غيّرنا مسار 48 سفينة لضمان الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية
موعد ومكان جنازة سهير زكي
إحالة تيك توكر شهير إلى الجنايات في سب عمر كمال
عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية
زيلينسكي يلجأ لـ تركيا لإجراء المفاوضات مع روسيا دون مساعدة أمريكا
مخالفات البناء | توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن تقنين الأراضي
جفاف حاد | سبب وفاة سهير زكي أشهر راقصات مصر
دهب وساعات وأشياء ثمينة.. منة فضالي تعلن تعرضها للسرقة من الخادمة
وفاة سهير زكي بعد صراع مع المرض
جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بمقر النادي النهري

نقيب المحامين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت نقابة المحامين، اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي، وسط حضور كبير من شباب المحامين. 

واستهل النقيب العام كلمته بالتأكيد على أن يوم أداء القسم يمثل محطة فارقة في حياة المحامي، وبوابة الانضمام إلى مهنة سامية تقوم على حماية الحقوق وصون الحريات، مشددًا على أن القسم لا يمنح الحقوق فقط، بل يحمّل صاحبه مسؤوليات جسيمة تجاه المهنة ونقابته والمجتمع.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة تمضي بثبات نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتجفيف منابع الفساد، رغم ما يواجهه من محاولات معرقلة منذ توليه المسؤولية، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد إعادة ضبط شاملة لجداول القيد بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تنقية الجداول وفقًا لأحكام قانون المحاماة، والعمل على إعداد تعديلات تشريعية لسد أوجه القصور القائمة، تمهيدًا لعرضها على البرلمان قريبًا. 

كما شدد على أن النقابة جزء أصيل من مؤسسات الدولة، ومن حقها تنظيم أعداد المقبولين بالمهنة وفق ضوابط تحقق التوازن وتحافظ على كيانها.

وفي سياق متصل، تطرق النقيب العام إلى أزمة المعاشات الأخيرة، مؤكدًا أنه بادر فور علمه بالواقعة بإبلاغ الجهات المختصة، وتم تشكيل لجنة من النقابة لمباشرة التحقيقات، والتي أسفرت عن ضبط أحد العناصر المتورطة بالتعاون مع موظف بإحدى الجهات البنكية، مشددًا على استرداد كافة الأموال وعدم التهاون مع أي محاولة للمساس بحقوق المحامين. 

كما استعرض جهود النقابة في معالجة المخالفات الموجودة بمبنى النقابة الجديد المنشأ عام 2017 تمهيدًا لافتتاحه، إلى جانب السعي للحصول على مقر ونادٍ للمحامين بمدينة العدالة، رغم المغالاة في المقابل المالي المطلوب للتخصيص.

ووجّه نقيب المحامين رسالة مباشرة لشباب المحامين، داعيًا إياهم إلى التسلح بالعلم والمعرفة، والاستمرار في تطوير قدراتهم، مؤكدًا أن التميز في المهنة يبدأ من الاجتهاد والتثقيف، لافتًا إلى تجربته الشخصية في استكمال دراسته والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد. 

كما أشار إلى أن معهد المحاماة يمثل بديلًا عمليًا عن أكاديمية المحاماة يخفف الأعباء عن الشباب، ويحقق الهدف من إعداد المحامي علميًا وعمليًا دون تحميلهم أعباء إضافية، مؤكدًا استمرار النقابة في تبني كل ما من شأنه دعم شباب المحامين والارتقاء بالمهنة.

حضر جلسة حلف اليمين،  محمد الكسار، وكيل النقابة، ومحمد كركاب، ناصر العمري، السيد جابر، السيد حسن، محمد عيسى، عمرو الخشاب، أعضاء مجلس النقابة العامة.

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

فرج عامر يزف خبرا سارا لجماهير الاهلي بشأن دوري أبطال افريقيا

الأرصاد: طقس حار يضرب البلاد.. وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والصعيد

البتلو بـ495 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 2 مايو 2026 في الأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

بعد طرحها بـ 24 ساعة .. ردود أفعال قوية بأغنية هختار حبه لـ رنا سماحة

كامل العدد .. محمد فضل شاكر يحيي حفلا في القاهرة بحضور جماهيري كبير

وفد من جامعة هيروشيما اليابانية يزور الأكاديمية العسكرية المصرية وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

