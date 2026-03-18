وزير الشباب والرياضة يُكرم المدير التنفيذي لمركز شباب عين الصيرة

قام وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بتكريم غادة أحمد ممدوح المدير التنفيذي لمركز شباب عين الصيرة، تقديرًا لما لمسه من انضباط إداري متميز، وحسن إدارة للمركز، إلى جانب الحفاظ على حالته العامة والعمل المستمر على تطوير منشآته.

وذلك بما يعكس نموذجًا إيجابيًا للأداء المؤسسي الذي تستهدف الوزارة تعميمه، والتأكيد على أن المكافأة والتقدير هو نتاج عمل جماعي وتشمل جميع عناصر فريق العمل بالمركز الذين ساهموا في تحقيق هذا الأداء المتميز.

في ضوء قرارات ونتائج الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير لعدد من مراكز الشباب بمحافظتي القاهرة والجيزة، وفي إطار توجه الوزارة نحو ترسيخ معايير الانضباط والحوكمة داخل مراكز الشباب.

وأكد جوهر نبيل، أن المرحلة الحالية تشهد تطبيقًا واضحًا وصارمًا لمبدأ الثواب والعقاب، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لإصلاح منظومة العمل داخل مراكز الشباب، مشددًا على عدم التهاون في محاسبة أي تقصير، بالتوازي مع دعم وتحفيز النماذج الناجحة، بما يرسخ ثقافة التميز والانضباط ويحفز جميع العاملين على الالتزام بأعلى معايير الأداء.

وأضاف الوزير، أن تكريم المتميزين لا يقل أهمية عن معاقبة المخالفين، مؤكدًا أن الجولات الميدانية ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة العمل واستعادة الهوية الرياضية لمراكز الشباب، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للنشء والشباب ويلبي تطلعات المواطنين ويرتقي بجودة المنشآت والخدمات على مستوى الجمهورية.