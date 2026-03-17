بحضور وزير الرياضة ورئيس رابطة الأندية | نادي إنبي يقيم حفل إفطار رمضانيًا

أقام مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، اليوم، حفل إفطار رمضاني جماعي مميز داخل النادي، في أجواء سادتها الألفة وروح الأسرة الواحدة، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الكابتن نبيل جوهل، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، والمهندس خالد إبراهيم رئيس شركة إنــبي والعضو المنتدب.

وشهد الحفل حضور مجلس إدارة نادي إنــبي بالكامل إلي جانب الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن حمزة الجمل، ولاعبي الفريق الأول، في مشهد يعكس وحدة وترابط منظومة نادي إنــبي.

كما شهد الحفل حضور عدد من قيادات ومساعدي رئيس شركة إنبي، في إطار حرص الشركة على التواجد ودعم فعاليات النادي، بما يعكس التكامل والتعاون المستمر بين النادي والشركة.

وخلال حفل الإفطار، حرص الأستاذ أيمن الشريعي رئيس النادي على تقديم خالص الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الكابتن نبيل جوهل، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، والمهندس خالد إبراهيم رئيس شركة إنبي والعضو المنتدب، على دعمهم المستمر لنادي إنبي وللرياضة المصرية بشكل عام.

وأكد رئيس النادي أن هذا الدعم يعكس حرصًا كبيرًا على تطوير المنظومة الرياضية داخل نادي إنبي بشكل خاص، والرياضة المصرية وصناعتها بشكل عام، وهو ما يمنح النادي دفعة قوية لمواصلة تحقيق النجاحات خلال الفترة المقبلة.

فيما أكد وزير الشباب والرياضة كابتن نبيل جوهر أن "نادي إنبي يُعد نموذجًا مميزًا في المنظومة الرياضية المصرية، بما يمتلكه من إدارة محترفة ومنظومة عمل متكاملة، وما نشهده داخل النادي يعكس اهتمامًا واضحًا بتطوير جميع القطاعات، خاصة في بناء قاعدة قوية من الناشئين، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم الرياضة وصناعة الأبطال."

ويأتي هذا الحدث تأكيدًا على قوة العلاقات بين نادي إنبي ومؤسسات الرياضة المصرية، في ظل حرص إدارة النادي على تعزيز روح التعاون والتواصل مع مختلف عناصر المنظومة الرياضية.