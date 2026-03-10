قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن افتتاح أول مصفاة نفط منذ 50 عامًا بصفقة 300 مليار دولار
الدفاع السعودية : تدمير مسيّرتين قبل الوصول إلى حقل شيبة النفطي
سلاح خطير في سماء الحرب .. إسرائيل تكشف قنبلة عنقودية أطلقتها إيران
ضربة في قلب مضيق هرمز .. الجيش الأمريكي يدمر 16 سفينة إيرانية تجهّز لزرع الألغام
برشلونة يعود بتعادل ثمين من أرض نيوكاسل بأبطال أوروبا
بث مباشر.. صلاة التهجد ليلة 21 رمضان من الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يكتسح أتالانتا بسداسية ويقترب بقوة من ربع نهائي دوري الأبطال
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام تصفيات بطولة Road to the pyramids

وزير الرياضة
وزير الرياضة
محمد سمير

شهد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ختام التصفيات المؤهلة لبطولة الملاكمة للمحترفين (Road to the pyramids) والتي تقام في مصر نهاية مايو المقبل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ  رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل، وستكون تلك البطولة إحدي الجولات  النزلات  المحترفين التي تقام بالتعاون مع هيئة الترفيه السعوديةوالتي أقيمت في  صالة ٢ بستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من ٨ الي ١٠ مارس الجاري .
 

وجاء في مقدمة استقبال الوزير الدكتور مجدي اللوزى رئيس اتحاد المصري للملاكمة و والشيخ سلطان بن حمد آل الشيخ عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما شهد الختام الفنان محمد لطفي الملاكم السابق وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للملاكمة. 
ورحب جوهر نبيل في بداية كلمته بالسادة الحضور ؛ مؤكد علي دعمه الا محدود لرياضة المصرية بشكل عام ورياضة الملاكمة بشكل خاص.
وأضاف خلال كلمة ألقاها علي هامش الختام، أن وزارة الشباب والرياضة تسعي لتكون الداعم الأول في الرياضات الأولمبية بشكل عام.
وأشار الي أن رياضة الملاكمة واحدة من أهم الرياضات  الأولمبية  التي نسعي من خلالها إلي  زيادة  حصيلة مصر خلال أولمبياد لوس أنجلوس القادمة. 
واختتم وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل كلمته نتمني التوفيق لاتحاد الملاكمة في هذه الشراكة و وتقديم اي دعم لازم لاتحاد الملاكمة لاعتلاء المنصات الدولية والعالمية.

ومن جانبه رحب الدكتور مجدي اللوزي وزير الشباب والرياضة و الشيخ سلطان بن حمد آل الشيخ  عضو الاتحاد السعودي للملاكمة، والفنان محمد لطفي والبطل الاوليمبي محمد رضا وعدد من الشخصيات المصرية الرياضية.
وأضاف اللوزي  في تصريحات، المنافسات فرصة لانتقاء  مواهب الملاكمة وتصعيد جيل جديد لرياضة الملاكمة المصرية من اجل استعادة اعتلاء المنصات الدولية والعالمية والمنافسة في الأولمبياد القادمة.
واختتم الدكتور مجدي اللوزي تصريحاته، نتلقي دعم لامحدود  من الدولة المصرية ممتثلة في وزارة الشباب والرياضة سواء في رعاية أبطال الملاكمة او توفير بنية  تحتية.

وشارك  في التصفيات البطولة 31 هيئة رياضية، بمشاركة 62 لاعب ومن أبرز الهيئات المشاركة مشروع الموهبة للناشئين و والمؤسسات العسكرية وغيرها من الهيئات.

يذكر ان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GEA" ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل قد شهد توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري من أجل 
زيادة الدور التنموي الذي يلعبه الاتحاد السعودي للملاكمة في تعزيز حضور رياضة الملاكمة إقليميًا ودوليًا، وبناء شراكات نوعية تسهم في تطوير اللعبة وصناعة جيل جديد من الأبطال.
وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، قد علق عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» على بروتوكول التعاون، قائلا: "شراكة جديدة بين الاتحاد السعودي للملاكمة والاتحاد المصري للملاكمة لتعزيز رياضة الملاكمة، وتمكين المواهب، على الصعيدين المحلي والدولي ".

وزير الشباب والرياضة Road to the Pyramids جوهر نبيل تركي آل الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

ترشيحاتنا

سعر الدينار الكويتي

أعلى عملة.. سعر الدينار الكويتي اليوم 9 مارس

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد