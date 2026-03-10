وزير الشباب والرياضة يشهد ختام تصفيات بطولة Road to the pyramids

شهد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ختام التصفيات المؤهلة لبطولة الملاكمة للمحترفين (Road to the pyramids) والتي تقام في مصر نهاية مايو المقبل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل، وستكون تلك البطولة إحدي الجولات النزلات المحترفين التي تقام بالتعاون مع هيئة الترفيه السعوديةوالتي أقيمت في صالة ٢ بستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من ٨ الي ١٠ مارس الجاري .



وجاء في مقدمة استقبال الوزير الدكتور مجدي اللوزى رئيس اتحاد المصري للملاكمة و والشيخ سلطان بن حمد آل الشيخ عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما شهد الختام الفنان محمد لطفي الملاكم السابق وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للملاكمة.

ورحب جوهر نبيل في بداية كلمته بالسادة الحضور ؛ مؤكد علي دعمه الا محدود لرياضة المصرية بشكل عام ورياضة الملاكمة بشكل خاص.

وأضاف خلال كلمة ألقاها علي هامش الختام، أن وزارة الشباب والرياضة تسعي لتكون الداعم الأول في الرياضات الأولمبية بشكل عام.

وأشار الي أن رياضة الملاكمة واحدة من أهم الرياضات الأولمبية التي نسعي من خلالها إلي زيادة حصيلة مصر خلال أولمبياد لوس أنجلوس القادمة.

واختتم وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل كلمته نتمني التوفيق لاتحاد الملاكمة في هذه الشراكة و وتقديم اي دعم لازم لاتحاد الملاكمة لاعتلاء المنصات الدولية والعالمية.

ومن جانبه رحب الدكتور مجدي اللوزي وزير الشباب والرياضة و الشيخ سلطان بن حمد آل الشيخ عضو الاتحاد السعودي للملاكمة، والفنان محمد لطفي والبطل الاوليمبي محمد رضا وعدد من الشخصيات المصرية الرياضية.

وأضاف اللوزي في تصريحات، المنافسات فرصة لانتقاء مواهب الملاكمة وتصعيد جيل جديد لرياضة الملاكمة المصرية من اجل استعادة اعتلاء المنصات الدولية والعالمية والمنافسة في الأولمبياد القادمة.

واختتم الدكتور مجدي اللوزي تصريحاته، نتلقي دعم لامحدود من الدولة المصرية ممتثلة في وزارة الشباب والرياضة سواء في رعاية أبطال الملاكمة او توفير بنية تحتية.

وشارك في التصفيات البطولة 31 هيئة رياضية، بمشاركة 62 لاعب ومن أبرز الهيئات المشاركة مشروع الموهبة للناشئين و والمؤسسات العسكرية وغيرها من الهيئات.

يذكر ان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GEA" ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل قد شهد توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري من أجل

زيادة الدور التنموي الذي يلعبه الاتحاد السعودي للملاكمة في تعزيز حضور رياضة الملاكمة إقليميًا ودوليًا، وبناء شراكات نوعية تسهم في تطوير اللعبة وصناعة جيل جديد من الأبطال.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، قد علق عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» على بروتوكول التعاون، قائلا: "شراكة جديدة بين الاتحاد السعودي للملاكمة والاتحاد المصري للملاكمة لتعزيز رياضة الملاكمة، وتمكين المواهب، على الصعيدين المحلي والدولي ".