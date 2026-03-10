الزمالك يتعاقد مع ألبرت إنجليش لتدعيم فريق السلة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع اللاعب الأمريكي ألبرت إنجليش، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء خلال الموسم الحالي.

ويجيد ألبرت إنجليش اللعب في مركز صانع الألعاب، ويمتلك خبرات كبيرة بعد خوضه العديد من التجارب الاحترافية في عدة دوريات أوروبية وعربية، من بينها الدوري الإيطالي والألماني والبولندي، بالإضافة إلى الدوري اللبناني.

ويأتي التعاقد مع ألبرت إنجليش في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، من أجل المنافسة بقوة على البطولات خلال الموسم الحالي.