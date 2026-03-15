وزارة الشباب والرياضة تعلن بدء أعمال تركيب وزراعة النجيلة باستاد النادي المصري

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بدء أعمال تركيب وزراعة النجيلة الخاصة بالملعب الرئيسي باستاد النادي المصري الجديد بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية وإنشاء منشآت رياضية حديثة تواكب المعايير الدولية وتخدم الأندية والجماهير.

ويأتي المشروع ضمن خطة الوزارة لإعادة إنشاء وتطوير استاد بورسعيد الرياضي كمشروع قومي يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 48 ألف متر مربع، حيث تم تصميمه وفق أحدث النظم والتقنيات الهندسية والإنشائية.

ويتضمن الاستاد ملعبًا رئيسيًا قانونيًا بنظام النجيل الهجين (هايبر) الذي يجمع بين النجيل الطبيعي والصناعي، إلى جانب مدرجات تتسع لنحو 15,500 متفرج، بالإضافة إلى شاشتي عرض إلكترونيتين، ومنظومة إضاءة تليفزيونية مطابقة للمعايير المعتمدة للبث، ومظلة معدنية أعلى المقصورة الرئيسية.

كما يشمل المشروع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، من بينها غرف خلع الملابس، وقاعات إعلامية (ميديا)، وخدمات للجماهير، إلى جانب فندق إقامة للاعبين، فضلاً عن تزويد الاستاد بكافة الأنظمة الحديثة مثل أنظمة مكافحة الحريق، والصوتيات، وغرف الكهرباء، وأعمال التكييف، بما يضمن تقديم تجربة رياضية متكاملة تليق بتاريخ مدينة بورسعيد وجماهير النادي المصري.

وأوضحت الوزارة أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت إلى نحو 85٪ حتى الآن، مع استمرار التنسيق الكامل بين استشاري الوزارة والجهة المنفذة لمتابعة مراحل التنفيذ وتسريع وتيرة العمل، تمهيدًا للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتطوير المنشآت الرياضية ورفع كفاءتها، بما يسهم في دعم الحركة الرياضية وتوفير بيئة مناسبة للأندية واللاعبين والجماهير.