لبحث تكثيف الأنشطة ومشروعات البنية الرياضية.. وزير الشباب والرياضة يستقبل محافظ مطروح

استقبل وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، محافظ مطروح الدكتور محمد سالمان الزملوط، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الجديدة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح في مجالات تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، إلى جانب مناقشة عدد من المشروعات والبرامج التي تستهدف دعم الشباب وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين أبناء المحافظة.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم مختلف المحافظات، والعمل على تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بها، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب بين النشء والشباب.

ومن جانبه، أشاد محافظ مطروح بجهود وزارة الشباب والرياضة في تطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا تطلع المحافظة إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم شباب مطروح وتلبي احتياجاتهم الرياضية والشبابية.