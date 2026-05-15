الصلح خير.. انتهاء أزمة شيماء نصار وصاحب البلاغ بعد كشف الحقيقة| فيديو

شهدت أزمة الفنانة شيماء نصار تطورًا مفاجئًا خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت تصريحات متبادلة على الهواء عن وجود اتجاه لاحتواء الخلاف وإنهاء الأزمة بشكل ودي، عقب موجة واسعة من الجدل والاتهامات التي أثيرت ضدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت مؤشرات الصلح بعد توضيحات قدمتها الفنانة بشأن حقيقة المقاطع المتداولة، بالتزامن مع إعلان صاحب البلاغ المقدم ضدها إعادة النظر في موقفه، وسط توقعات بإمكانية حفظ البلاغ خلال الفترة المقبلة.

حجم الشائعات كان قاسي نفسيا عليا وعلى أسرتي

أكدت الفنانة شيماء نصار، أنها تعرضت لحالة صدمة شديدة بسبب الهجوم الكبير الذي تعرضت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول اتهامات وصفتها بأنها مغلوطة ومبالغ فيها، مشيرة إلى أن حجم الشائعات كان قاسيًا نفسيًا عليها وعلى أسرتها.

وقالت "نصار" خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنها لم تصدق في البداية ما يتم تداوله عنها، مؤكدة أنها فوجئت بتحويل المزاح والمحتوى الترفيهي عبر “تيك توك” إلى اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة، لافتة إلى أن بعض ما قيل عنها تسبب لها في أزمة نفسية كبيرة دفعتها للتفكير بشكل سلبي بسبب الضغط والهجوم المتواصل.

وأوضحت أن ما تم تداوله بشأن خطبتها أو ارتباطها بعصابات دولية وغسل الأموال “عارٍ تمامًا من الصحة”، مؤكدة أن المقاطع التي ظهرت عبر “تيك توك” كانت في إطار المزاح والتمثيل فقط، باعتبارها فنانة تقدم محتوى ترفيهيًا لا أكثر.

وشددت على أنها تحترم بلدها وقوانينها وتعتز بكونها مصرية، مؤكدة أنها لا يمكن أن تنخرط في أي أعمال تضر بسمعة وطنها أو تخالف القانون، معتبرة أن الزج باسمها في مثل هذه الاتهامات تسبب لها في أذى نفسي وإنساني كبير.

وأضافت أنها أصبحت أكثر حذرًا في التعامل مع المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التجربة القاسية التي مرت بها، مؤكدة أن كثيرًا من الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا تكون غير دقيقة أو مبنية على سوء فهم.

وأشارت إلى أنها تشعر بوجود محاولات متعمدة لتشويه صورتها ونشر الشائعات عنها من خارج مصر، لكنها فضلت عدم توجيه اتهامات مباشرة لأي شخص، مؤكدة أنها تترك الأمر للقانون والحقيقة.

وشددت شيماء نصار على أن الحرية الشخصية لا تعني تجاوز القيم أو الأخلاق، موضحة أن لكل شخص الحق في التعبير عن نفسه طالما يلتزم باحترام المجتمع وحدود الأدب والقانون، مشيرة إلى أن البعض أصبح يفسر أي مزاح أو محتوى خفيف بشكل خاطئ ومبالغ فيه.

وأضافت أن الهجوم العنيف على السوشيال ميديا جعلها تشعر بالخوف أحيانًا من الكلام أو المزاح، بسبب احتمالية تحريف الكلمات أو إخراجها من سياقها الحقيقي، مؤكدة أن “السوشيال ميديا” أصبحت ساحة خطيرة لإطلاق الأحكام دون التحقق من الحقيقة.

إعادة النظر في البلاغ المقدم

من جانبها، كشف المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض وصاحب البلاغ المقدم للنائب العام، ضد الفنانة شيماء نصار عن آخر مستجدات الاتهامات التي تضمنت التحريض على الفجور، وازدراء الأديان، وتهديد السلم المجتمعي، ومخالفة القيم الأسرية، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود اتجاه لإنهاء الخلاف والتنازل عن البلاغ في خطوة وُصفت بالمفاجأة.



وأوضح محفوظ، أنه بعد متابعة ردود الفنانة وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كون انطباعا بأنها شخصية تتمتع بقدر كبير من الاحترام واللباقة، مشيرًا إلى أن ما حدث ربما جاء نتيجة سوء فهم أو تفسير خاطئ لبعض المقاطع المتداولة، والتي تم التعامل معها خارج سياقها الحقيقي.



وأضاف أن ما نسب للفنانة من مواقف كان في إطار المزاح وعدم إدراك كامل لطبيعة التفاعل مع أطراف أخرى في المحتوى، مؤكدًا أن بعض التفاصيل تم تضخيمها على السوشيال ميديا، ما أدى إلى حالة من الجدل الواسع دون وضوح الصورة كاملة أمام الجمهور.



وأشار إلى أن هناك توجها لإعادة النظر في البلاغ المقدم، في ضوء ما تم توضيحه من تفسيرات، لافتًا إلى إمكانية إنهاء النزاع بشكل ودي، والتأكيد على أن الهدف ليس التصعيد وإنما الحفاظ على قيم المجتمع ومنع تكرار أي محتوى قد يُساء فهمه أو تقليده.



واختتم بالتأكيد على أن الموقف النهائي سيتم حسمه قانونيا وفق الإجراءات، مع الإشارة إلى أن هناك نية لاحتواء الأزمة وفتح باب للصلح، في خطوة قد تؤدي إلى حفظ البلاغ خلال الفترة المقبلة.