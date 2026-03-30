وزير الرياضة يبحث مع ممثل الأمم المتحدة في مصر تعزيز التعاون المشترك وتمكين الشباب

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالسيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يسهم في دعم وتمكين الشباب المصري.

وخلال اللقاء، تم استعراض إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة (2023–2027)، الذي يهدف إلى مواءمة جهود وكالات الأمم المتحدة مع أولويات الدولة المصرية، من خلال عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تطوير الخدمات المقدمة للأفراد، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم قضايا المناخ، وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين المرأة، مع التأكيد على دمج قضايا الشباب بشكل أساسي في مختلف هذه المحاور.

كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال العمل على مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل في العديد من المجالات المختلفة.

وشهد اللقاء استعراضاً لعدد من مجالات التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة، ومنها توسيع الاستفادة من مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية لتنفيذ برامج تنموية متنوعة، تشمل دعم ريادة الأعمال الزراعية، وتعزيز الصحة النفسية والبدنية، وتنفيذ برامج التوعية بالسلامة الرقمية، وأنشطة اكاديمية شباب بلد.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء حرص الوزارة على تبني نهج قائم على تحقيق نتائج ملموسة، من خلال تنفيذ برامج ذات تأثير حقيقي على الشباب، مشدداً على أهمية وضع خطط زمنية واضحة قبل تنفيذ أي مشروعات مشتركة، بما يضمن الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية.

مشددا على انه سيتم التوسع في الاستفادة من مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية لتنفيذ برامج تنموية متنوعة، تشمل دعم ريادة الأعمال، وتعزيز الصحة النفسية والبدنية، وتنفيذ برامج توعوية مختلفة.

ومن جانبها، تقدمت السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالتهنئة لوزير الشباب والرياضة بمناسبة توليه مهام منصبه، معربةً عن تطلعها لتعزيز أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يحقق أثراً ملموساً على مستوى تمكين الشباب.

وأشادت بالجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة من خلال البنية التحتية الواسعة لمراكز الشباب المنتشرة في مختلف المحافظات، واستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب “2025-2032”، مؤكدةً أنها تمثل منصة مثالية لتنفيذ برامج الأمم المتحدة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.