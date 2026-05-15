مخاطر قاتلة للشابو.. استشاري نفسي يحذر من العنف والإصابة بالأمراض المعدية

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن المخدرات التخليقية تُعد من أخطر أنواع المواد المخدرة بسبب تأثيرها العنيف على الجهاز العصبي والمخ، مؤكدًا أنها تدفع المتعاطي إلى فقدان السيطرة على تصرفاته والدخول في نوبات عدوانية قد تتطور إلى أعمال عنف خطيرة.

وأوضح خلال ظهوره ببرنامج شكل تاني، الذي تقدمه الإعلامية داليا وفقي عبر قناة صدى البلد، أن هذه المواد تؤدي إلى تدمير الخلايا العصبية ومراكز التحكم في السلوك داخل المخ، وهو ما ينعكس على الحالة النفسية والعقلية للمتعاطي بصورة خطيرة.

وأشار إلى أن مدمني المخدرات التخليقية يعانون من اضطرابات واضحة في الكلام والتفكير، إلى جانب تغيرات جسدية ملحوظة مثل شحوب الوجه واضطراب حركة العين، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار تلك المواد يدفع البعض إلى الاستدانة أو التفريط في ممتلكاتهم لتوفير ثمن الجرعات.

أضرار جسيمة

وأكد أن مخدر “الشابو” من أخطر المواد التخليقية، إذ يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة منذ التعاطي الأول، موضحًا أن استخدامه عن طريق الحقن يضاعف فرص انتقال الأمراض المعدية عند مشاركة الأدوات، ومن بينها الإيدز.