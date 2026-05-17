قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»
آخر موعد لحلاقة الشعر وقص الأظافر لمن ينوي الأضحية
بمحركات BMW.. إينيوس تقدم تريل ماستر إكس بهذا السعر
«بايرن ميونخ العربي» يُثير الجدل بمنشور ساخر بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية
جمهور الزمالك يدعم محمد شحاتة بعد خسارة الكونفدرالية
تشريف تاريخي كبير .. تهنئة رئاسية لاتحاد الجزائر بعد تتويجه بالكونفدرالية
تكريم نخبة من نجوم الفن والإعلام في انطلاق الدورة الأولى من «Trend Awards» | شاهد
أحمد حسن يُشيد بجماهير الزمالك: «تيفو» عالمي.. ومعتمد جمال قدّم كل ما لديه
القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الوراق بسبب أضحية العيد
حظ .. معتمد جمال يكشف أسباب خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية
حالة حزن شديدة| معتمد جمال: الزمالك لم يكن في أفضل حالاته.. وسنعود أقوى بعد خسارة الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال: لم نرغب في الوصول لركلات الترجيح.. والخسارة مؤلمة للجميع

معتمد جمال
معتمد جمال
رباب الهواري

أكد معتمد جمال أن نادي  الزمالك لم يكن يرغب في الوصول إلى ركلات الترجيح خلال مواجهة اتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن الفريق لم يقدم مستواه المعتاد رغم تسجيل هدف مبكر منح اللاعبين أفضلية في بداية اللقاء.

وأوضح المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الزمالك لم يظهر بالشكل المطلوب طوال فترات اللقاء، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد تفوقًا واضحًا للفريق الجزائري، مؤكدًا أن تراجع أداء اللاعبين جاء نتيجة الخوف من استقبال هدف يفقد الفريق فرصة العودة في النتيجة.

وأضاف معتمد جمال أن الخسارة كانت قاسية على الجميع داخل النادي، لا سيما أن الفريق كان يطمح للتتويج بالبطولة القارية وإسعاد الجماهير، إلا أن كرة القدم تحمل دائمًا العديد من السيناريوهات الصعبة، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيعمل سريعًا على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا من أجل التركيز على بطولة الدوري الممتاز وعدم خسارة لقب جديد خلال الموسم الجاري.

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق عانى من عدة غيابات مؤثرة بسبب الإصابات، موضحًا أن محمد إسماعيل كان يعاني من إصابة قبل المباراة، كما أن محمود حمدي الونش لم يكن قادرًا على المشاركة، وهو ما أثر على اختيارات الجهاز الفني خلال اللقاء، خاصة مع حالة الإجهاد التي ظهرت على عدد من اللاعبين.

كما دافع معتمد جمال عن اللاعبين الذين شاركوا في تنفيذ ركلات الترجيح، مؤكدًا أن محمد شحاتة سدد الركلة الثامنة قبل بعض اللاعبين بسبب ظروف الإصابات والحالة البدنية، مشددًا على أن ركلات الترجيح تعتمد على التوفيق، ولا يمكن تحميل لاعب بعينه مسؤولية الخسارة.

وتوج اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، عقب انتهاء مباراة الإياب بفوز الزمالك بهدف دون رد، وهي النتيجة التي أعادت المواجهة إلى ركلات الحسم بعد فوز الفريق الجزائري ذهابًا بهدف نظيف.

معتمد جمال الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الدواجن

نزلت 29 جنيها في الكيلو| مفاجأة في أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض بـ105

رؤية الهلال في السعودية

عيد الأضحى الأربعاء أم الخميس؟.. السعودية تستطلع غدًا هلال ذي الحجة لعام 1447 هجريا

مدرسة الشهيد ياسر جنينة

رسمياً..إلغاء قرار تحويل مدرسة الشهيد ياسر جنينة بالشروق ليابانية

ترشيحاتنا

معهد البحوث الجنائية والتدريب ينظم أولى الصالونات الثقافية بجامعة عين شمس بعنوان: «حكاية نصر.. من العبور إلى التحرير»

معهد البحوث الجنائية والتدريب ينظم أول الصالونات الثقافية بجامعة عين شمس.. صور

رشوة

قرار عاجل بشأن استئناف المتهمين في رشوة وزارة الري

المتهم

شابو وسلاح وحشيش| ضبط المتهم بتهديد طليقتة وإلحاق الأذى بها في الإسماعيلية

بالصور

فستان لافت.. روجينا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

تكريم نخبة من نجوم الفن والإعلام في انطلاق الدورة الأولى من «Trend Awards» | شاهد

نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards

مسرح طب الزقازيق يحصد المراكز الأولى في مسابقة الثلاثة فصول على مستوى الجامعة

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أفضل طريقة لعمل كيكة سينابون رولز بطعم القرفة الغني

طريقة عمل كيكة السينابون
طريقة عمل كيكة السينابون
طريقة عمل كيكة السينابون

فيديو

طالب يعتدي بالضرب على معلم

لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد