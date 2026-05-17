معتمد جمال: لم نرغب في الوصول لركلات الترجيح.. والخسارة مؤلمة للجميع

أكد معتمد جمال أن نادي الزمالك لم يكن يرغب في الوصول إلى ركلات الترجيح خلال مواجهة اتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن الفريق لم يقدم مستواه المعتاد رغم تسجيل هدف مبكر منح اللاعبين أفضلية في بداية اللقاء.

وأوضح المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الزمالك لم يظهر بالشكل المطلوب طوال فترات اللقاء، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد تفوقًا واضحًا للفريق الجزائري، مؤكدًا أن تراجع أداء اللاعبين جاء نتيجة الخوف من استقبال هدف يفقد الفريق فرصة العودة في النتيجة.

وأضاف معتمد جمال أن الخسارة كانت قاسية على الجميع داخل النادي، لا سيما أن الفريق كان يطمح للتتويج بالبطولة القارية وإسعاد الجماهير، إلا أن كرة القدم تحمل دائمًا العديد من السيناريوهات الصعبة، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيعمل سريعًا على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا من أجل التركيز على بطولة الدوري الممتاز وعدم خسارة لقب جديد خلال الموسم الجاري.

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق عانى من عدة غيابات مؤثرة بسبب الإصابات، موضحًا أن محمد إسماعيل كان يعاني من إصابة قبل المباراة، كما أن محمود حمدي الونش لم يكن قادرًا على المشاركة، وهو ما أثر على اختيارات الجهاز الفني خلال اللقاء، خاصة مع حالة الإجهاد التي ظهرت على عدد من اللاعبين.

كما دافع معتمد جمال عن اللاعبين الذين شاركوا في تنفيذ ركلات الترجيح، مؤكدًا أن محمد شحاتة سدد الركلة الثامنة قبل بعض اللاعبين بسبب ظروف الإصابات والحالة البدنية، مشددًا على أن ركلات الترجيح تعتمد على التوفيق، ولا يمكن تحميل لاعب بعينه مسؤولية الخسارة.

وتوج اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، عقب انتهاء مباراة الإياب بفوز الزمالك بهدف دون رد، وهي النتيجة التي أعادت المواجهة إلى ركلات الحسم بعد فوز الفريق الجزائري ذهابًا بهدف نظيف.