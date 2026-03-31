رياضة

إنجاز جديد للكونغ فو .. 4 لاعبين يحجزون مقاعدهم في أولمبياد الشباب داكار 2026

الووشو كونغ فو
إسلام مقلد

كشف شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عن تأهل 4 لاعبين مصريين للمشاركة في أولمبياد الشباب داكار 2026 بالسنغال التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.

وتأهل 4 لاعبين خلال بطولة العالم العاشرة للشباب للووشو كونغ فو التي أقيمت في الصين وهم سندس محمد سنبل، يوسف رامي السيد، بلال حسن تحسين، نسرين أدهم عبدالرحيم.

وقال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو إن هذا الإنجاز الذي تحقق في بطولة العالم بالصين لم يكن سهلًا، بل جاء نتيجة عمل شاق وتحديات كبيرة، وإيمان لا يتزعزع بقدرة أبطال مصر على المنافسة والتفوق عالميا.

وواصل رئيس مصطفى أن ما تحقق هو خطوة مهمة في طريق طويل نحو القمة وأن دعم أبطالنا واجب وطني، فهم مستقبل الرياضة المصرية ونماذج مشرفة للإرادة والعزيمة مقدما كل الشكر والتقدير للاعبين، والجهاز الفني والإداري، ولكل من ساهم في هذا الإنجاز على أرض الصين.

وفاز الفراعنة بميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين و6 ميداليات برونزية في بطولة العالم للووشو كونغ فو وحصد الذهب اللاعبة جوري رمضان صاحبة المركز الأول والميدالية الذهبية في أسلوب التايجى وعمر محمد فتحي صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية والذي تغلب على بطل الصين في منافسات وزن 56 كجم.

فيما حصد الميداليتين الفضيتين أحمد محمد مراد في منافسات وزن 48 كجم ناشئين، يزن أحمد عبده صاحب المركز الثاني و الميدالية الفضية في منافسات وزن 52 كجم ناشئين فيما كانت الميداليات البرونزية من نصيب كل من ياسين ناصر أحمد في منافسات 56 كجم، سعيد كريم النوبي في منافسات وزن 52 كجم، فهمي محمد زكريا في منافسات 65 كجم، بيشوي ميلاد سيدهم في منافسات وزن 80 كجم، رحاب حسن عثمان في منافسات 52 كجم، عمار حسن في أسلوب سيف التايجي.

شارك منتخب مصر في منافسات بطولة العالم العاشرة للناشئين للووشو كونغ فو بـ 16 لاعب ولاعبة وضمت بعثة منتخب الساندا ناشئين أحمد محمد مراد، يزن أحمد محمد، ياسين ناصر محمد، فيما ضم منتخب الساندا شباب سعيد محمد نوبي، عمر محمد فتحي، مروان اسامه محمد، فهمي محمد زكريا، بيشوي ميلاد سيدهم، رحاب حسن عثمان، وضم منتخب الأساليب يوسف رامي، سندس محمد، عمار حسن، بلال حسن، جوري رمضان، نسرين أدهم، جمال محمد.

ترأس بعثة الساندا الرائد أحمد عبد الواحد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، بينما يترأس بعثة الأساليب النائب محمد لبيب، عضو مجلس إدارة الاتحاد. ويقود الجهاز الفني لمنتخب الساندا كل من الكابتن رامي كامل والكابتن أشرف خطاب، فيما يتولى تدريب منتخب الأساليب الكابتن محمد خلاف والكابتن حسن خليفة.

تولى شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي، منصب مدير بطولة العالم العاشرة للناشئين والناشئين للووشو كونغ فو في مشهد يُجسد عظمة الحضور المصري على الساحة الدولية و تعد هذة النسخة هى الأكبر و الأقوى من حيث المشاركين فى هذا البطولة.

ومن المقرر أن تعود البعثة المصرية قادمة من الصين غدا الأربعاء الساعة 8.15 صباحا بعد انتهاء مشاركة الفراعنة في بطولة العالم العاشرة للناشئين والناشئين للووشو كونغ فو بالصين.

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
