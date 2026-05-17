ضيّعوا البطولة.. ناقد رياضي: الزمالك حوّل حلم الكونفدرالية إلى «كابوس» بعد التراجع أمام اتحاد العاصمة

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن خسارة نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح جاءت نتيجة تراجع الفريق بعد التقدم المبكر في المباراة.

وقال فتحي سند، عبر حسابه على «فيسبوك»، إن المدير الفني معتمد جمال واللاعبين لم يقدموا الأداء الذي يليق بجماهير الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق بدأ المباراة بشكل مثالي بعدما سجل هدفًا مبكرًا بعد دقيقتين فقط، لكنه فشل في استغلال هذا التقدم لتعزيز النتيجة.

وأضاف أن الزمالك تراجع بصورة غير مبررة بعد الهدف، وظهر عليه الارتباك وكثرت الأخطاء، وهو ما منح الفريق الجزائري فرصة العودة إلى أجواء اللقاء حتى الوصول إلى ركلات الترجيح.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن اتحاد العاصمة استحق التتويج بالبطولة في النهاية، معتبرًا أن الزمالك فرّط في فوز كان قريبًا، مضيفًا أن الجماهير لم تكن تستحق أن يتحول حلمها بالتتويج إلى «كابوس مفزع» بهذا السيناريو.

اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

وتوّج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.