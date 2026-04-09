السبكي: أكثر من 35 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الشامل ببورسعيد

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مرورًا ميدانيًا مفاجئًا على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، وذلك عقب اختتام جولته الرسمية بالمحافظة، في إطار حرصه على المتابعة المستمرة لمنظومة العمل ميدانيًا، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وانتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية.

وشملت الجولة المفاجئة تفقد مستشفى السلام بورسعيد، حيث اطلع رئيس الهيئة على سير العمل بقسم الاستقبال والطوارئ، وتابع آليات التعامل مع الحالات المرضية، كما راجع قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية، واطمأن على انتظام أعمال الصيانة الطبية وغير الطبية، فضلًا عن متابعة تطبيق معايير الجودة وإجراءات مكافحة العدوى، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

صرف مكافأة تشجيعية

كما تفقد الدكتور أحمد السبكي مركز طب أسرة مصطفى كامل، حيث تابع انتظام تقديم خدمات طب الأسرة والعيادات التخصصية، واطمأن على مستوى رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والإدارية بالمركز، وموجهًا بصرف مكافأة تشجيعية لهم تقديرًا لأدائهم المتميز وانضباطهم في العمل، بما يعكس روح الالتزام والمسؤولية داخل منشآت الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الجولات الميدانية المفاجئة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الحوكمة والرقابة الميدانية، والوقوف على التحديات الفعلية داخل المنشآت الصحية، والعمل على حلها بشكل فوري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استدامتها، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد تمثل نموذجًا ناجحًا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمكنت من تقديم أكثر من 35 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المنشآت، وتوطين أحدث التقنيات الطبية داخل المحافظات، بما يسهم في تقليل أعباء انتقال المرضى وتحقيق العدالة الصحية.

وشدد رئيس الهيئة على أن المتابعة الميدانية المفاجئة ستظل نهجًا مستمرًا لضمان الانضباط داخل المنشآت الصحية، وترسيخ ثقافة الجودة والمساءلة، مؤكدًا أن رضا المنتفعين يمثل أولوية قصوى، وأن الهيئة لن تدخر جهدًا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لضمان تقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري وتحقق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.