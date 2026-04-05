قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

استعدادًا لتأمين احتفالات الأخوة المسيحيين.. الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد بكافة منشآتها

عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن رفع درجة الاستعداد بكافة منشآتها الصحية، وذلك في إطار استعداداتها لتأمين احتفالات الأخوة المسيحيين بـ«أسبوع الآلام» و«عيد القيامة المجيد» لعام 2026، بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت الهيئة جاهزية المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، مع الاستعداد الكامل لتنفيذ خطة التأمين الطبي، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وانتظام خلال فترة الاحتفالات.

رفع درجة الجاهزية داخل المنشآت

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لرفع درجة الجاهزية داخل المنشآت الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الهيئة قررت انعقاد غرف الطوارئ والأزمات المركزية برئاسة الهيئة، إلى جانب غرف الطوارئ الفرعية بفروعها بالمحافظات، بما يضمن المتابعة اللحظية المستمرة، والتعامل الفوري مع أي مستجدات خلال فترة الاحتفالات.

وأشار رئيس الهيئة إلى الاستعداد لانتشار الفرق الطبية حول الكنائس، إلى جانب المناطق الحيوية والأماكن الأكثر ارتيادًا من المواطنين، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الدعم الطبي اللازم خلال أيام الاحتفالات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن خطة التأمين الطبي ترتكز على الجاهزية المستمرة والتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة للمواطنين خلال احتفالات «أسبوع الآلام» و«عيد القيامة المجيد» لعام 2026.

التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية مراكز طب الأسرة فترة الاحتفالات غرف الطوارئ الأخوة المسيحيين أسبوع الآلام عيد القيامة المجيد 2026

