إلهام أبو الفتح
الرعاية الصحية: إجراء 1.9 مليون جلسة غسيل كُلوي وتقديم مليون فحص طبي

عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تحقيق طفرة نوعية في خدمات علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية داخل منشآت الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد على تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يعكس نجاح جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتوفير رعاية متقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الهيئة قدمت أكثر من 3.25 مليون خدمة طبية في تخصص الكُلى والمسالك البولية، توزعت على المحافظات، حيث تصدرت محافظة الإسماعيلية بعدد خدمات تجاوز 1.55 مليون خدمة.

تلتها محافظة الأقصر بنحو 754 ألف خدمة، ثم بورسعيد بـ635 ألف خدمة، وأسوان بـ192 ألف خدمة، والسويس بنحو 99 ألف خدمة، وجنوب سيناء بـ29 ألف خدمة، بما يعكس الانتشار الواسع للخدمات وتكاملها داخل مختلف المحافظات.

 1.9 مليون جلسة غسيل كلوي

وأشار إلى أن هذه الجهود شملت تنفيذ أكثر من 1.9 مليون جلسة غسيل كلوي لمرضى الفشل الكلوي، إلى جانب إجراء 25 ألف عملية وجراحة متخصصة في مجال المسالك البولية، وإجراء 30 عملية زراعة كُلى، وتقديم أكثر من مليون فحص طبي ومعملي، واستقبال 55 ألف حالة طوارئ ورعاية حرجة، في إطار منظومة متكاملة تضمن سرعة الاستجابة وجودة الخدمة.

وأضاف أن الهيئة تقدم خدمات الغسيل الكلوي في 29 منشأة صحية، مع ميكنة أقسام الغسيل وضمان انتظام الجلسات داخل نطاق المحافظة، باستخدام 1047 ماكينة غسيل كلوي، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات بنظام الكبسولة، واستخدام أجهزة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية والليزر، وإجراء الجراحات الدقيقة باستخدام المناظير الحديثة، وتوفير وحدات العناية المركزة وأنظمة معالجة المياه وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأكد أن تقديم هذه الخدمات يتم من خلال نخبة من استشاريي وأخصائيي الكُلى والمسالك البولية، مدعومين بفرق تمريض مدربة على أعلى مستوى، إلى جانب كوادر فنية متخصصة في تشغيل الأجهزة الطبية، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتحقيق أفضل النتائج العلاجية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحدث البروتوكولات العالمية.

ونوّه إلى أن مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك بمحافظة الإسماعيلية يُعد نموذجًا متميزًا، حيث يُعد أول مركز بإقليم القناة يحصل على ترخيص زراعة الكُلى من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إلى جانب حصوله على الاعتماد القومي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا من ISQua، بما يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد رئيس الهيئة على أن ما تحقق يعكس نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في توفير جلسات الغسيل الكلوي بشكل منتظم وآمن لآلاف المرضى داخل نطاق محافظاتهم، بما يسهم في تخفيف العبء عنهم، إلى جانب تحقيق نسب نجاح مرتفعة في العمليات الجراحية، وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

واختتم بالتأكيد على استمرار الهيئة في تطوير خدمات الكُلى والمسالك البولية والتوسع في إنشاء وحدات الغسيل الكلوي، وتوطين أحدث التقنيات العلاجية داخل منشآتها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى، وتعزيز ريادة القطاع الصحي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

