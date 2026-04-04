الرعاية الصحية : تقديم 18.5 مليون خدمة طبية وعلاجية بإقليم الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم 18.5 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 15 منشأة للرعاية الصحية الثانوية والثالثية تابعة للهيئة بإقليم الصعيد، بمحافظتي الأقصر وأسوان، بما يعكس تطور مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل منشآت الهيئة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة أن نصيب محافظة الأقصر بلغ أكثر من 16 مليون خدمة طبية وعلاجية، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة بمحافظة أسوان أكثر من 2.5 مليون خدمة، وذلك من خلال منظومة متكاملة من المستشفيات التي تغطي احتياجات المواطنين الصحية بمختلف التخصصات.

إدخال العديد من الخدمات الطبية

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منشآت الرعاية الثانوية والثالثية بإقليم الصعيد التي تضم 14مستشفى إضافة إلى مجمع طبي شهدت إدخال العديد من الخدمات الطبية المستحدثة التي تُجرى لأول مرة داخل الإقليم، إلى جانب تقديم خدمات علاجية باستخدام تقنيات طبية متقدمة، مثل عمليات القسطرة بتقنية «TAVI»، وإصلاح الشريان الأورطي بتقنيات «EVAR» و«TEVAR»، والتدخلات التاجية المعقدة «CTO»، فضلًا عن الجراحات الدقيقة والمتقدمة في مختلف التخصصات الطبية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن محافظة الأقصر تضم 6 مستشفيات تابعة للهيئة، تشمل مجمع الأقصر الدولي، ومستشفيات الكرنك، وإيزيس، والأطفال التخصصي، وحورس، وطيبة، وأضاف: محافظة أسوان تضم 9 مستشفيات تابعة للهيئة، وهي: مستشفى أسوان التخصصي، ومستشفى المسلة التخصصي، ومستشفى الرمد التخصصي، ومستشفى أبو سمبل الدولي، ومركز أورام أسوان، ومستشفى دراو المركزي، ومستشفى كوم أمبو المركزي، ومستشفى السباعية، ومستشفى النيل التخصصي، والتي تقدم خدمات طبية وعلاجية متقدمة تغطي مختلف التخصصات، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الخدمات المقدمة من خلال هذه المنشآت تشمل كافة الخدمات من بينها خدمات الطوارئ، والرعاية الحرجة، والأقسام الداخلية، والعيادات الخارجية، في مختلف التخصصات الطبية من بينها تخصصات الأسنان، والرمد، والنساء والتوليد، والأطفال، والعنايات المركزة، بما يضمن تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين والمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما شدد أن ما تحقق من تطور في مستوى الخدمات الصحية بإقليم الصعيد جاء نتاج وجود كوادر طبية متميزة وفرق عمل مدربة على أعلى مستوى من الكفاءة، تم تأهيلها وفق أحدث البرامج التدريبية والمعايير الدولية، بما يمكنها من التعامل مع مختلف الحالات الطبية، وتقديم خدمات علاجية متقدمة بكفاءة وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعكس نجاح الهيئة في تطوير خدمات الرعاية الصحية بإقليم الصعيد، وتؤكد قدرتها على تقديم خدمات طبية متقدمة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين وتحقيق أهداف الدولة في التغطية الصحية الشاملة.