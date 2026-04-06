الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التعليم العالي تعد بشمول أطباء الامتياز بالرعاية الصحية في المستشفيات الجامعية

الديب أبوعلي

رحبت نقابة أطباء مصر باستجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عبد العزيز قنصوة، لما تم طرحه بشأن شمول أطباء الامتياز بمظلة الرعاية الصحية داخل المستشفيات الجامعية، باعتبارهم جزءا أصيلا من المنظومة الطبية.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تمثل استحقاقا طال انتظاره لأطباء الامتياز، الذين يباشرون عملهم في بيئة تدريبية تتطلب توفير الحماية الصحية الكاملة، شأنهم شأن باقي أعضاء الفريق الطبي.

كما ثمّنت النقابة الدور الذي قامت به النائبة نيفين إسكندر في تبني هذا الملف، وتدعم كافة الجهود البرلمانية التي تستهدف تحسين أوضاع الأطباء في مختلف مراحلهم المهنية.

وشددت النقابة على أهمية سرعة إصدار القرار من المجلس الأعلى للجامعات، ومتابعة آليات تنفيذه على أرض الواقع داخل كافة المستشفيات الجامعية، بما يضمن التطبيق الفعلي دون تباين بين الجامعات.

وأكدت النقابة استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان شمول أطباء الامتياز مستقبلا ضمن منظومة التأمين الصحي بشكل كامل ومستدام.

يذكر أن النقابة العامة للأطباء طالبت مرارا وتكرارا بضرورة إدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمين الصحي، بما يكفل لهم الحماية الصحية الكاملة أسوة بسائر العاملين بالدولة.

شمول أطباء الامتياز بمظلة الرعاية الصحية

وجددت النقابة هذه المطالبة في بيان أصدرته 29 مارس الماضي، بعد وفاة الطبيب حسام الفقي طبيب الامتياز بمستشفيات جامعة عين شمس، الذي وافته المنية إثر إصابته بعدوى الالتهاب السحائي (Meningitis)، عقب تعامله مع أحد المرضى أثناء أداء واجبه المهني.

وأكدت النقابة في بيانها سالف الذكر، أن طبيب الامتياز، رغم كونه في مرحلة التدريب، يؤدي دورا فعليا داخل المنظومة الصحية ويتحمل مسؤوليات يومية تمهيدا لتوليه المسؤولية بعد انتهاء فترة التدريب، ويتقاضى مكافأة نظير عمله، ومع ذلك يظل خارج مظلة التأمين الصحي، فلا هو مشمول كتأمين الطلاب ولا كموظف يتبع جهة عمل رسمية.

وشددت النقابة العامة للأطباء على أن هذا الوضع يفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة، خاصة في ظل ما يتعرض له أطباء الامتياز من مخاطر مهنية وعدوى أثناء أداء واجبهم، ومن ثم، طالبت جميع الجهات المعنية بسرعة وضع آلية قانونية وتنفيذية واضحة تضمن شمولهم بنظام التأمين الصحي الحكومي، لضمان حقهم في العلاج حال مرضهم أو إصابتهم بأي مرض خطير او كارثي او عدوى أثناء العمل.

وكانت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أعلنت تقدمها بطلب إلى وزير التعليم العالي بشأن إدراج أطباء الامتياز ضمن مظلة الرعاية الصحية.

وقالت النائبة في بيان لها، إنها تثمّن بكل تقدير استجابة السيد الوزير السريعة، حيث أكد أنه سيشمل الأمر ضمن قرارات الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للجامعات، والتأكيد علي الزام كافة رؤساء الجامعات بتغطية أطباء الامتياز خلال فترة التدريب بكافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية، أسوة بطلاب الجامعات، وذلك لحين شمولهم بشكل كامل ضمن منظومة التأمين الصحي كعاملين.

وتوجهت النائبة بخالص الشكر والتقدير إلى نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي على النقاشات الجادة ومراجعته للطلب الذي تقدمت به إلى السيد الوزير.

وأكدت النائبة نيفين اسكندر إستمرارها في المتابعة لحين صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات ومتابعة تنفيذه على أرض الواقع، بما يضمن حق أطباء الامتياز في الرعاية والحماية التي يستحقونها.

