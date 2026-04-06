قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
رحيل الكوكي من تدريب المصري وعماد النحاس خلفا له.. الغندور يكشف مفاجأة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره: أنا الحمد لله بخير وغادرت المستشفى
هل الدعاء يغير القدر؟.. علي جمعة يوضح تأثير الدعاء
بقوة 420 حصانًا.. سوبارو تطرح جيتاواي 2027
طائرات مسيرة.. إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة بالكويت
مصدر أمني عراقي: إسقاط مسيرتين قرب القنصلية الأمريكية في أربيل
أدار مباراة في ليبيا أمس.. توفيق السيد ينتقد اختيار حكم لقاء الأهلي وسيراميكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

اخر تطورات واقعة طبيبة دهب.. تصعيد قانوني.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح.. وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز

طبيبة دهب
طبيبة دهب
ايمن محمد

تطورات جديدة في واقعة طبيبة مدينة   دهب التي تصرفت بتصرف غير لائق تجاة  مريض استفزها بالكلام..

تحقيقات النيابة

باشرت النيابة العامة بمدينة نويبع تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ“طبيبة دهب”، وذلك على خلفية المحضر المقدم من إدارة مستشفى دهب، والذي يتهم مصوري الفيديو المتداول بالتصوير دون تصريح داخل المستشفى، وتعمد استفزاز الطبيبة وتصويرها دون موافقتها، بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل داخل المنشآت الطبية.

تحقيق اداري بمدينة شرم الشيخ 

وفي السياق ذاته، فتحت النيابة الإدارية بمدينة شرم الشيخ تحقيقًا موازياً، حيث استمعت إلى أقوال الطبيبة للوقوف على ملابسات الواقعة من مختلف جوانبها، وتحديد مدى وجود أي مخالفات إدارية.

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر مشادة كلامية بين الطبيبة وإحدى المريضات داخل المستشفى، ظهرت خلاله الطبيبة وهي تشير بإصبعها في رد فعل أثار انقسامًا بين المتابعين.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بجنوب سيناء أن الطبيبة كانت تؤدي عملها تحت ضغط كبير، وتعرضت لاستفزاز واضح من قبل المريضة، مشيرًا إلى أن الواقعة يجري فحصها بدقة لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف.

شهود عيان

من جانبهم، قال شهود عيان من مدينة دهب إن الطبيبة مشهود لها بالكفاءة وحسن التعامل مع المرضى، مؤكدين أن ما حدث يُعد موقفًا استثنائيًا لا يعكس سلوكها المهني المعتاد.

وأوضح شهود أن المريضة وجهت عبارات حادة للطبيبة، من بينها: «قومي فيزي ركّبي لي محلول» و«قومي هزّي طولك»، وهو ما تسبب في تصاعد التوتر ودفع الطبيبة إلى رد الفعل الذي وثقه الفيديو.

نقيب أطباء جنوب سيناء

بدوره، صرّح الدكتور محمد وائل، نقيب أطباء جنوب سيناء، بأنه تم تحرير محضر رسمي يتضمن تعرض الطبيبة لاعتداء لفظي أثناء تأدية عملها، مؤكدًا أن التصوير داخل المستشفيات والوحدات الصحية محظور بقرارات رسمية، لما يمثله من انتهاك لخصوصية المرضى والأطقم الطبية.

وأشار إلى أن النقابة تتابع الواقعة عن كثب، بالتوازي مع التحقيقات الجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأطباء وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

كما بدأت مديرية الصحة بجنوب سيناء تحقيقًا إداريًا عاجلًا، لمراجعة تفاصيل الحادث، وبيان مدى الالتزام باللوائح المهنية داخل المستشفى، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لنتائج التحقيق.

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على أهمية تنظيم عملية التصوير داخل المنشآت الطبية، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة للأطقم الصحية، في ظل ما يواجهونه من ضغوط مهنية متزايدة، إلى جانب التأكيد على احترام متبادل بين مقدمي الخدمة الطبية والمترددين على المستشفيات، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة دون تجاوزات أو توترات.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

لجنة الإدارة المحلية

بعد 10 سنوات من تقديمه.. أبرز اعتراضات النواب والأحزاب على مشروع قانون الإدارة المحلية

النائب أحمد عبدالجواد

مستقبل وطن يرحب بتشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية

مجلس النواب

غذاء مشع مقابل غرامة؟.. تحرك برلماني لحظر التصالح في الجرائم النووية

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

