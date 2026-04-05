نقابة أطباء جنوب سيناء تكشف تفاصيل جديدة في واقعة "فيديو دهب"

أوضحت نقابة أطباء جنوب سيناء أنه تم تحرير محضر رسمي باسم المنشأة بعد التعدي على الطبيبة لفظيًا وتهديدها، وتصويرها داخل مرفق عام يمنع التصوير فيه، ونشر محتوى مسيء لمرفق عام وللمواطنين، مع تعطيل تقديم خدمة الطوارئ للمرضى.

وأكدت النقابة أن الحدث لا يمكن اختزاله في مشهد أو رد فعل واحد، مشددة على ضرورة وقف هذه الممارسات الغريبة وغير المقبولة.

وشددت النقابة على أن ساحة الطوارئ مكان لتقديم خدمات علاجية طارئة، وأن أي تعدٍ على العاملين فيها يُعد تعديًا على حق المواطن في العلاج. كما أكدت أن المسارات القانونية متاحة لأي شخص لديه شكوى.

وختمت النقابة شكرها لكل الجهات التي تتابع الحدث، مؤكدة حرصها على سلامة الطاقم الطبي والمواطنين على حد سواء.

وكانت مواطنة زعمت، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك، قيام طبيبة بمستشفى دهب العام بفعل خادش للحياء تجاهها.

وأوضحت المواطنة أن الواقعة وقعت صباح السبت أثناء توقيع الكشف الطبي عليها في قسم الطوارئ، حين طالبت بقياس ضغط الدم لأسباب صحية تتعلق بإعيائها ورغبتها في تركيب محلول حديد وريدي، إلا أن الطبيبة رفضت إجراء القياس، فيما اعتبرت مديرية الشؤون الصحية أن الطلب كان مخالفًا للبروتوكول الطبي المتبع.