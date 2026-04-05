فيديو طبيبة دهب والاشارات الخارجة.. نقابة الأطباء: التصوير داخل المستشفى جريمة

أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام لنقابة الأطباء، وقوع حادث تعدي على إحدى الطبيبات داخل منشأة طبية، مشيرًا إلى أنها تعرضت لاعتداء لفظي تضمن توجيه عبارات سب وقذف، إلى جانب تصويرها دون الحصول على إذن مسبق منها.

وأوضح أمين أن الفيديو الذي تم تداوله لاحقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمثل انتهاكًا صريحًا لخصوصية الطبيبة ويُعد تشهيرًا بها، مؤكدًا أن القانون يجرّم مثل هذه الأفعال، سواء من حيث التصوير دون إذن أو نشر المحتوى بشكل علني.

وأشار إلى أن نقابة الأطباء اتخذت موقفًا فور انتشار الفيديو، انطلاقًا من دورها في حماية الكوادر الطبية والحفاظ على كرامتهم داخل أماكن العمل، والفيديو أظهر صدور بعض التصرفات غير اللائقة من الطبيبة، وهو ما يتم التحقيق بشأنه.

وأكد أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق، حيث يتم حاليًا فحص جميع الملابسات المتعلقة بها، بما في ذلك وقائع السب والقذف، والتصوير داخل المنشأة الطبية دون تصريح، فضلًا عن نشر الفيديو دون موافقة صاحبته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات المثبتة.