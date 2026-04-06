إشارة قبيـ ـحة.. القصة الكاملة لـ"خناقة طبيبة" مع مريضة داخل مستشفى دهب.. تحقيق عاجل ومحضر رسمي

داخل مستشفى دهب بمحافظة جنوب سيناء، تحول مشهد عادي بين طبيبة ومريضة إلى أزمة أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول مقطع فيديو يظهر مشادة كلامية بين الطرفين، بدت خلالها الطبيبة وهي تشير بإشارة قبيحة في وجه المريضة داخل إحدى الغرف بمستشفى دهب.

إشارة قبيحة تثير غضب رواد السوشيال ميديا

ومع انتشار الفيديو، انقسمت ردود الفعل سريعا، إذ وجه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جنوب سيناء انتقادات حادة للتصرف الصادر عن الطبيبة.

القصة الكاملة لـ"خناقة طبيبة" مع مريضة داخل مستشفى دهب

واعتبر رواد السوشيال ميديا، أن ما بدر منها لا يتناسب مع طبيعة العمل داخل منشأة طبية يفترض أن تسودها أجواء من الهدوء والانضباط، خاصة في التعامل مع المرضى.

رواية مغايرة من صحة جنوب سيناء

في المقابل، كشفت مصادر بمديرية الصحة في جنوب سيناء رواية مغايرة، حيث أكدت أن طبيبة مستشفى دهب تعرضت لاستفزاز واضح خلال الواقعة المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أن الطبيبة كانت “تحت ضغط العمل” وهو ما انعكس على رد فعلها الذي تم توثيقه في الفيديو المتداول.

تحقيق عاجل

ومع تصاعد الجدل، تحركت الجهات المختصة سريعًا، حيث أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات ما جرى بشكل كامل، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.

أطباء جنوب سيناء: الطبيبة تعرضت لاعتداء لفظي

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد وائل، نقيب أطباء جنوب سيناء، أن الواقعة لم تتوقف عند حدود الفيديو المتداول، بل تم تحرير محضر رسمي يتضمن تعرض الطبيبة لاعتداء لفظي أثناء تأدية عملها داخل المستشفى.

وشدد نقيب أطباء جنوب سيناء على أنه في الوقت ذاته تصوير مثل هذه الوقائع داخل المستشفيات والوحدات الصحية محظور بقرار رسمي، وما فعلته المريضة “مخالف قانونيا”.

وأكد نقيب الأطباء أن النقابة تتابع تطورات الأزمة عن كثب، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تحرير محضر بقسم شرطة دهب، في إطار الإجراءات القانونية التي يجري اتخاذها بشأن الواقعة.

روايتين متباينتين لواقعة طبيبة مستشفى دهب

وبين روايتين متباينتين، تظل تفاصيل ما حدث محل تحقيق رسمي، خاصة في ظل ما كشفه شهود عيان من أن المريضة وجهت عبارات اعتبرها البعض مستفزة للطبيبة، وبين تعرض المريضة لفعل غير لائق من طبيبة أثناء عملها.

فأكد شهود عيان أن المريضة استفزت الطبيبة عندما قالت لها: «قومي فيزي ركبي لي محلول» و«طولك»، وهي العبارات التي قيل إنها أشعلت الموقف وأدت إلى رد الفعل الذي ظهر في المقطع.