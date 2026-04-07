الكهرباء والجسور.. ما أهم البنى التحتية المهددة في إيران؟
الرعاية الصحية تحقق إنجاز دولي جديد في مجال إدارة نظم الجودة

شهادة ISO 9001:2015
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إنجاز دولي جديد في مجال إدارة نظم الجودة، وهو حصولها على شهادة ISO 9001:2015 باعتماد المنتدى الدولي للاعتماد IAF، والذي يمثل المظلة العالمية لاعتماد جهات منح الشهادات، بما يضمن الاعتراف الدولي بشهادات الجودة، إلى جانب اعتماد المجلس الوطني المصري للاعتماد EGAC، باعتباره الجهة الوطنية الرسمية المختصة بتقييم واعتماد جهات منح الشهادات في مصر، بما يعكس توافق نظم العمل داخل الهيئة مع المتطلبات المحلية والدولية.

كما حصدت الهيئة اعتماد TÜV AUSTRIA Egypt، التابعة لمجموعة TÜV AUSTRIA Group العالمية، لشهادة ISO، والتي تُعد من أهم معايير نظم إدارة الجودة على مستوى العالم، وتركز على رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين العمليات، وتعزيز رضا المنتفعين، وتحقيق التحسين المستمر.

نظام واقعي قائم على منهجية مؤسسية

وأوضح بيان الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار تبني الهيئة نموذجًا متطورًا للإدارة المؤسسية، حيث قامت بتنفيذ نظام واقعي قائم على منهجية مؤسسية (System-Based Approach) بدلًا من الاعتماد على الأفراد، بما يضمن استدامة الأداء واستمرارية جودة الخدمات، مع تحسين العمليات التشغيلية من خلال تطبيق أدوات ومنهجيات حديثة مثل SIPOC وProcess Mapping وRACI، وذلك عبر فرق عمل متعددة التخصصات (Cross Functional Teams)، بما أسهم في بناء نظام تميز مؤسسي ذكي داخل الهيئة.

وفي هذا السياق، ثمّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جهود كتيبة العمل بالهيئة، مشيدًا بجهودهم الاستثنائية وعملهم بروح الفريق الواحد وبحرص دؤوب للوصول إلى هذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتاج عمل مؤسسي متكامل يعكس ثقافة راسخة تقوم على الجودة والتميز.

وأكد أن حصول الهيئة على هذه الاعتمادات الدولية يعكس مدى التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتقديم خدمات الرعاية الصحية، ويُعد شهادة ثقة دولية في كفاءة منظومة العمل بها، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين ورفع مستويات رضاهم، بما يعزز ثقة المواطن في الهيئة ومنشآتها.

وأضاف أن تطبيق معايير ISO 9001:2015 داخل الهيئة يمثل ركيزة أساسية في تطوير الأداء المؤسسي، من خلال تحسين بيئة العمل، وتعزيز كفاءة الموارد، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومستدامة وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في التوسع في الحصول على الاعتمادات الدولية في مختلف التخصصات، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل ومتطور، مؤكدًا الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة بما يعزز ثقة المواطن في الهيئة ومنشآتها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية للتحول المؤسسي وترسيخ ثقافة الجودة والتميز.

