المغربي أشرف حكيمي يعادل رقم صامويل إيتو في دوري أبطال أوروبا | تفاصيل

واصل النجم المغربي أشرف حكيمي كتابة التاريخ في الملاعب الأوروبية، بعد ما نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، عقب فوز فريق باريس سان جيرمان بالبطولة على حساب . آرسنال في المباراة النهائية.

وبهذا الإنجاز، عادل حكيمي الرقم التاريخي المسجل باسم الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو، ليصبح اللاعب الأفريقي الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما.

ثلاثة ألقاب تضع حكيمي بين أساطير القارة

ويُعد هذا اللقب محطة جديدة في المسيرة المميزة للمدافع المغربي، الذي سبق له التتويج بالكأس القارية للمرة الأولى مع ريال مدريد عام 2018، عندما تفوق الفريق الإسباني على ليفربول في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبعد سنوات من التألق في الملاعب الأوروبية، أضاف حكيمي لقبين جديدين إلى سجله، ليصل إلى اللقب الثالث ويؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين الأفارقة في تاريخ البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية.

إيتو يحتفظ بمكانته التاريخية

وكان صامويل إيتو قد حقق ألقابه الثلاثة في دوري أبطال أوروبا خلال فترة ذهبية من مسيرته، حيث توج بالبطولة مرتين مع برشلونة عامي 2006 و2009، قبل أن يضيف اللقب الثالث مع إنتر ميلان عام 2010، ليظل لسنوات طويلة صاحب الرقم القياسي الأفريقي في عدد مرات التتويج بالبطولة.

فيتينيا يتوج بجائزة الأفضل في النهائي

وعلى صعيد الجوائز الفردية، نال البرتغالي فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، بعدما قدم أداءً مميزًا وأسهم في تتويج فريقه باللقب الأوروبي.

وجاء تتويج باريس سان جيرمان بعد مواجهة قوية أمام آرسنال انتهت بحسم اللقب عبر ركلات الترجيح، ليضيف النادي الفرنسي إنجازًا جديدًا إلى تاريخه، بينما يواصل حكيمي ترسيخ اسمه بين أعظم نجوم كرة القدم الأفريقية في دوري أبطال أوروبا