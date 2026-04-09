رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدولار
الدولار
آية الجارحي

سجلت أسعار الدولار تراجعا كبيرا خلال تعاملات أمس الاربعاء  اول يوم من وقف الحرب على إيران.

 

  أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس، ضمن نشرته الخدمية.

وكان قد صعد سعر صرف الدولار من 47 جنيها إلى 54 جنيها خلال فترة الحرب على ايران.

وتشير التوقعات إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الايام القادمة.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 53.28 جنيه للشراء و53.38 جنيه للبيع.  

 

سعر صرف الدولار اليوم 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك نكست 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع. 

وقدم بنك القاهرة أعلى سعر لصرف  53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع.  

 

 سعر الدولار في بنك مصر

 سعر الدولار في بنك مصر 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان  53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.  

 

 سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

 

  سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية   53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك العربي الافريقي    53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي   53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار في البنوك 

 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 53.20 جنيه للشراء و53.30 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 53.20 جنيه للشراء و53.30 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك البركة 53.17 جنيه للشراء و53.27 جنيه للبيع.      

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..

طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

