سعر سبيكة الذهب بالأسواق اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما سجلت الأوقية أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع.

سعر سبيكة الذهب بالسوق اليوم الأربعاء

وسجل سعر سبيكة الذهب الـ 10 جرامات بنحو 82400 جنيه بدون مصنعية ويضاف مصنعيه بين 800 لـ 1200 جنيه على حسب الشركة .

ووصل سعر السبيكة الـ 20 جراما نحو 165 جنيها بدون دمغه أو مصنعية .

وكانت الأسعار قد تلقت دعمًا في بداية التداولات نتيجة تراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن إمكانية تهدئة الأوضاع وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، قبل أن تتخلى عن جزء من هذه المكاسب لاحقًا.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-4-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4756 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6180 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7210 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8240 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء سجل 57.680 ألف جنيه