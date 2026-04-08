بعد قصف إسرائيل لـ لبنان.. رئيس البرلمان الإيراني: وقف إطلاق النار فقد معناه

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن ما وصفه بـ"الإطار التفاوضي" مع الولايات المتحدة، المكون من 10 نقاط “تعرض لانتهاكات واضحة حتى قبل انطلاق أي محادثات”، معتبرًا أن ذلك يعكس استمرار أزمة انعدام الثقة بين طهران وواشنطن.

وأوضح “قاليباف”، في بيان رسمي، أن الولايات المتحدة دأبت على خرق التزاماتها، مشيرًا إلى أن هذا السلوك “تكرر مجددًا” في المرحلة الحالية، رغم اعتبار المقترح الإيراني أساسًا قابلاً للتفاوض، ومحددًا رئيسيًا لمسار المحادثات المرتقبة.

وبيَّن أن ثلاثة بنود رئيسية من هذا المقترح “تم خرقها بالفعل”، أولها يتعلق بـ"عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، خاصة في لبنان"، رغم الحديث عن وقف فوري وشامل للعمليات العسكرية في مختلف المناطق.

وأضاف أن الانتهاك الثاني تمثل في “اختراق الأجواء الإيرانية عبر طائرة مسيرة” تم إسقاطها في مدينة لار بمحافظة فارس؛ في مخالفة صريحة للبنود التي تحظر أي تجاوز للسيادة الجوية الإيرانية.

واستطرد في بيانه: أما الانتهاك الثالث، فتمثل في “رفض الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم”، وهو أحد البنود الأساسية الواردة ضمن الإطار المقترح.

وشدد “قاليباف” على أن هذه التطورات تقوض الأساس الذي يفترض أن تقوم عليه المفاوضات، مؤكدًا أن الاستمرار في الحديث عن وقف إطلاق نار ثنائي أو الدخول في مفاوضات في ظل هذه الظروف؛ يبدو غير منطقي.