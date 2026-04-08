ببطارية ضخمة.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

أطلقت شركة Realme هاتف C100 5G ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير بسعر أقل من 220 دولارًا.

يأتي الهاتف ليستهدف شريحة المستهلكين ذوي الميزانية المحدودة، مع التركيز على سعة البطارية والأداء اليومي.

يتميز هاتف Realme C100 بشاشة IPS LCD مقاس 6.8 بوصة بدقة HD+. ويدعم معدل تحديث 144 هرتز، مما يوفر تجربة تصفح وتفاعل أكثر سلاسة.

يتوفر الجهاز بلونين: البنفسجي والأخضر وتشمل الميزات الإضافية حماية من دخول الماء والغبار بمعيار IP64، وماسح بصمات الأصابع مثبت على الجانب.

المكونات الداخلية والبرمجيات

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300. وهو متوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

أما من ناحية البرمجيات، فيعمل الجهاز بنظام Realme UI 7 المبني على نظام Android 16.

يأتي هاتف Realme C100 مزودًا بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى مستشعر ثانوي غير محدد. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

البطارية والتسعير



أبرز ما يميز الهاتف هو بطاريته بسعة 7000 مللي أمبير، والتي تدعم الشحن بقدرة 45 واط. كما يدعم الجهاز الشحن المباشر والشحن السلكي العكسي بقدرة 6.5 واط، مما يسمح له بالعمل كمصدر طاقة لأجهزة أخرى.

يبدأ سعر النسخة ذات سعة 4 جيجابايت/128 جيجابايت من 215 دولارًا، بينما يبلغ سعر النسخة ذات سعة 6 جيجابايت/128 جيجابايت 230 دولارًا.