قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات جبارة.. ريلمي تطلق وحش الفئة المتوسطة Realme Narzo 100 Lite 5G

مواصفات هاتف Realme Narzo 100 Lite 5G
لمياء الياسين

أعلنت شركة ريلمي قريبًا عن هاتف جديد متوسط ​​المدى  وقد كشفت التسريبات عن المواصفات الكاملة لهاتف ريلمي نارزو 100 لايت 5G قبل إطلاقه ويعد من المتوقع أن يختلف هذا الطراز عن هاتف نارزو 80 لايت 5G ، الذي أُطلق في يونيو 2025.

وفقا للتسريبات من المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بشاشة كبيرة بحجم 6.8 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 144 هرتز. 

أما هاتف Narzo 80 Lite فيأتي بشاشة 120 هرتز، ما يُعدّ نقلة نوعية. من المفترض أن يُحسّن معدل التحديث الأعلى سلاسة التمرير والرسوم المتحركة، إلا أن التجربة العملية ستعتمد على مدى كفاءة البرمجيات والمعالج في مواكبة هذا التطور.

ووفقا للتسريبات من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6300. أما بالنسبة للكاميرات، فمن المتوقع أن يضم هاتف Narzo 100 Lite 5G كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. وتشير التسريبات أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يأتي الهاتف مزود ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، بالإضافة إلى دعم الشحن المباشر، مما يسمح للهاتف بسحب الطاقة مباشرة من الشاحن بدلاً من البطارية أثناء الاستخدام المكثف.

ميزات هاتف Realme Narzo 100 Lite 5G

وتشمل الميزات الأخرى مقاومة الغبار والماء بمعيار IP64 وشهادة MIL-STD-810H لتحسين المتانة.
من حيث المواصفات، قد يتوفر الجهاز بثلاثة إصدارات: 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 64 جيجابايت من سعة التخزين، و4 جيجابايت مع 128 جيجابايت، و6 جيجابايت مع 128 جيجابايت. ومن المتوقع أن تشمل خيارات الألوان اللونين الفضي والأسود.

وأخيرًا وليس آخرًا، كشف المُسرّب أيضًا عن سعر الهاتف. ووفقًا له، سيُطرح هاتف Realme Narzo 100 Lite 5G الأساسي بسعر أقل من 13,000 روبية هندية، بينما قد يصل سعر الطراز الأعلى إلى 15,000 روبية هندية. ولم يُعلن رسميًا بعد عن موعد الإطلاق.

حريق
