مرسيدس تطلق أول سيارة كهربائية بصوت محرك مزيف

تستعد شركة مرسيدس AMG للكشف الرسمي عن أيقونتها الكهربائية الجديدة بالكامل "GT 4-Door Coupe" موديل 2026 خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بعد إتمام الاختبارات الشتوية النهائية بنجاح في القطب الشمالي. 

وتعد هذه السيارة أول طراز يتم بناؤه بالكامل على منصة (AMG.EA) المخصصة حصريًا للسيارات الكهربائية فائقة الأداء من "أفالترباخ"، لتعيد تعريف مفهوم القوة والفخامة الرقمية.

محاكاة صوت الـ V8 وتجربة قيادة كلاسيكية

رغم كونها سيارةً كهربائيةً صامتةً في الأساس، إلا أن مرسيدس زودتها بنظام صوتي متطور للغاية يحاكي هدير محركات الـ V8 الشهيرة من AMG. 

وفي وضع القيادة "Sport+"، تقوم السيارة بمحاكاة استجابة الخانق وتغيرات السرعات (Simulated Shifts) وحتى الاهتزازات التي يشعر بها السائق عبر المقاعد، مما يمنح محبي المحركات التقليدية تجربةً حسيةً متكاملةً تمزج بين عاطفة الماضي وتكنولوجيا المستقبل.

تعتمد السيارة على منظومة دفع سداسية الأطوار تضم 3 محركات كهربائية من نوع "Axial Flux" المطورة بالتعاون مع شركة "Yasa"، وهي محركات تتميز بكثافة قوة عالية ووزن خفيف جدًا. 

وتنتج هذه المنظومة قوةً إجماليةً هائلةً تصل إلى 1341 حصانًا (ما يعادل 1000 كيلوواط)، مع نظام دفع رباعي ذكي يتيح توزيعًا كليًا للعزم بين العجلات، مما يجعلها قادرة على المناورة والانجراف (Drift) برشاقة استثنائية رغم حجمها.

مقصورة رقمية موجهة للسائق

تأتي المقصورة الداخلية بتصميم مستقبلي يركز بشكل أساسي على السائق، حيث تضم شاشة عدادات رقمية بحجم 10.2 بوصة، وشاشة لمس وسطية ضخمة بحجم 14 بوصة مائلة باتجاه السائق. 

كما تتوفر شاشة اختيارية للراكب الأمامي بنفس الحجم، مع استخدام خامات فاخرة ونظام إضاءة محيطية متطور يعرض شعارات AMG على سقف السيارة الزجاجي ليلاً، مما يضفي لمسةً من الفخامة الرقمية الفريدة تمامًا.

تعتمد السيارة على بطارية بسعة 114 كيلوواط/ساعة تستخدم خلايا أسطوانية مغمورة مباشرةً في سائل تبريد غير موصل للكهرباء، مما يضمن أداءً مستقرًا حتى تحت ضغط القيادة العنيف. 

وتدعم السيارة تقنية شحن فائقة السرعة بقوة تصل إلى 850 كيلوواط، مما يسمح بإضافة نحو 400 كم من المدى خلال 5 دقائق فقط، لتقضي على أي مخاوف تتعلق بالمسافات الطويلة بشكل يسير.

العرض العالمي الأول وموعد الإطلاق

من المقرر أن يتم العرض العالمي الأول للسيارة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو القادم، على أن تبدأ عمليات الإنتاج والتسليم للعملاء قبل نهاية عام و2026. 

وتمثل هذه السيارة بداية حقبة جديدة لعلامة AMG، حيث ستتبعها لاحقًا سيارة SUV كهربائية فائقة الأداء تعتمد على نفس المنصة التقنية المتطورة لضمان سيادة العلامة في عصر التنقل الكهربائي بشكل ناجح.

مرسيدس Axial Flux سعر مرسيدس AMG GT مرسيدس AMG GT الكهربائية 2026 سيارات كهربائية بقوة 1300 مرسيدس بنز العالمية

