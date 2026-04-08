إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

أفادت وكالة أنباء" فارس" بأن السلطات الإيرانية المختصة أغلقت مضيق هرمز أمام 99% من السفن؛ بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، بأن القوات المسلحة تراقب تحركات الأعداء في المنطقة، وفي حال ارتكابهم أي خطأ جديد؛ فسنواجههم بشكل أكثر تدميراً.

وقال المتحدث: ندير مضيق هرمز بمبادرة منا وبسيطرة ذكية، نؤكد مرة أخرى أننا لسنا تهديداً لدول المنطقة ولن نكون كذلك، ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران.

وأضاف: سنواصل- كما في السابق- دعم جبهة المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، ونعتبر الولايات المتحدة شريكاً في أي اعتداء أو تجاوز من الكيان الإسرائيلي ضد إيران ومصالحها.