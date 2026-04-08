محمد دياب: المنافسة في موسم العيد قوية وأسد تجربة تجارية مختلفة.. خاص

أعرب المخرج محمد دياب عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجم محمد رمضان في فيلم "أسد"، المقرر طرحه ضمن موسم عيد الأضحى 2026، مؤكدًا ثقته في قدرة العمل على تحقيق حضور قوي في شباك التذاكر وسط المنافسة المنتظرة.



وقال دياب إن المنافسة مع الأعمال السينمائية الأخرى، وعلى رأسها فيلم النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز، ستكون قوية، خاصة في ظل ما يحويه الفيلم من عناصر جماهيرية وإنتاجية ضخمة، لكنه شدد على أن الأفلام القوية تفرض نفسها دائمًا بغض النظر عن توقيت عرضها.



وأضاف أن فكرة عرض الفيلم في المهرجانات السينمائية لا تشغله كثيرًا، لكون العمل يتجه بالأساس إلى الطابع التجاري الجماهيري، موضحًا أن المشاركة في المهرجانات ليست قرارًا فرديًا، بل تخضع لاختيارات اللجان المنظمة.



وأشار إلى أنه يرى أن الفيلم قد يكون مناسبًا لمهرجانات ذات طابع عالمي جماهيري، مثل مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، نظرًا لأسلوبه البصري والدرامي القريب من الأعمال ذات الطابع الأمريكي.



يُعد فيلم "أسد" واحدًا من أضخم الإنتاجات السينمائية المنتظرة، ويشهد عودة محمد رمضان إلى السينما من خلال ملحمة تاريخية تدور أحداثها في عام 1840، حيث يناقش قضايا العبودية والتمييز العنصري في إطار درامي ملحمي مشحون بالأكشن والتشويق.



ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، من بينهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، ورزان جمال، فيما يتولى الكتابة كل من محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب.

