أحمد موسى: يجب إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

أكد الإعلامي أحمد موسى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة والمفاعلات النووية في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في إيران.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «بقولكم من دلوقتي.. إيران بعد 10 سنوات أو 15 سنة ستعيد إنتاج برنامجها النووي وستسعى لامتلاك الأسلحة النووية»، معتبرًا أن هذا الأمر في منتهى الخطوة بالنسبة للمنطقة.

واستطرد قائلًا: «إسرائيل أيضًا تمتلك مفاعل ديمونا النووي ولا تملكه وحده فحسب بل تمتلك أيضًا 6 مفاعلات نووية»، مضيفًا: «والسؤال الآن في مرحلة ما بعد الحرب لماذا تملك إسرائيل وحدها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط».

وتساءل قائلًا: «ما الذي يمكن أن يمنع إسرائيل من استخدام الأسلحة النووية.. ألم تخطط من قبل لاستخدامها خلال حرب أكتوبر 1973، وألم يفكر مسؤول إسرائيلي في ضرب قطاع غزة بالنووي».

وعقّب أحمد موسى قائلًا: «أنا لا أضمن إسرائيل نهائيًا حتى ولو كان بينا وبينها اتفاق سلام».

وأضاف أحمد موسى: «لا بد من إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية فلا تمتلك إيران أسلحة نووية ولا تمتلك إسرائيل أيضًا أسلحة نووية».

