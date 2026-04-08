أحمد موسى: إسرائيل عندها 250 رأس نووي و6 مفاعلات جديدة

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف قصف إيران لمدة أسبوعين.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”: "بعد 10 سنين من دلوقتي إيران هتكمل البرنامج النووي الخاص بهم".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "في يوم من الأيام إيران هتبقى دولة نووية وهتفضل تكمل مشروعها وبرنامجها".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إسرائيل عندها نووي وتمتلك 6 مفاعلات نووية جديدة غير مفاعل ديمونة وتمتلك 250 رأس نووي".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "إسرائيل لا تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية برقابة المفاعلات النووية المتواجدة لديها".

