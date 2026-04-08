إحنا أساتذة مفاوضات.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يعمل بمنتهى الحكمة ويحظى باحترام وثقة العالم

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف قصف إيران لمدة أسبوعين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مش محتاجين حد يقول شكرا لمصر، لكن بنوجه الشكر لكل دولة تتحدث عن مصر بإيجابية وبقوة وبما يليق بدولتنا".

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى باحترام وتقدير وثقة على مستوى العالم؛ لأنه يعمل بمنتهى الحكمة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى: "ما حدش يقدر يغفل دور مصر في محيطها والإقليم، فمصر تمتلك خبرات سياسية ودبلوماسية مش موجودة في أي حتة، وإحنا أساتذة مفاوضات ".

ونوه بأن مصر لديها اتصالات مباشرة مع مختلف دول العالم، وتتحرك مع جميع الأطراف في أي أزمة.