قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دستة أهداف.. الأهلي يكتسح سيدات بيراميدز 12-0
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الرئيس السيسي: قرار وقف الحرب أثلج صدور الملايين.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار| أخبار التوك شو

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6120 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7140 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8160 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 57120 جنيها.

العراق يعلن فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران ابتداءً من اليوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن العراق يعلن فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران ابتداء من اليوم، الأربعاء.

ورحب العراق بإعلان وقف إطلاق النار بين كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وثمنت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - التطور الذي من شأنه أن يسهم في خفض التوترات وتعزيز فرص التهدئة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة دعمها لأي جهود إقليمية ودولية تُسهم في احتواء الأزمات وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، والامتناع عن أي ممارسات أو تصعيدات قد تعيد التوتر إلى المشهد الإقليمي.


الأرصاد: الأجواء الصيفية لم تبدأ بعد.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن  الأجواء الصيفية لم تبدأ بشكل كامل حتى الآن، رغم الارتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد لا تزال في النصف الأول من فصل الربيع، والذي يشهد تقلبات جوية مستمرة تجمع بين سمات الشتاء والصيف.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن فترات النهار ستشهد أجواء مائلة للحرارة، بينما تستمر برودة الطقس خلال فترات الليل، مع وجود فروق كبيرة بين درجات الحرارة قد تصل إلى 10 و12 درجة مئوية، ما يستدعي عدم التخلي الكامل عن الملابس الشتوية، والاكتفاء بالملابس الخفيفة أو الخريفية.

الرئيس السيسي: قرار وقف الحرب أثلج صدور الملايين من محبي السلام

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال: تابعت فى الساعات الأولى من صباح اليوم إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأوضح الرئيس السيسي، أن هذا الخبر بلا شك أثلج صدور الملايين من محبى السلام فى سائر بقاع الأرض، وأدعو الله - عز وجل - أن يُكلل ذلك التطور الإيجابي باتفاق دائم لوقف الحرب فى المنطقة، واستعادة الأمن والاستقرار فيها، وتحقيق ما تتطلع إليه شعوبها من تنمية وتقدم وازدهار.


وأجدد التأكيد على دعم مصر الكامل وغير المشروط لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق الشقيقة فى هذه الظروف الدقيقة، وأهمية أن يراعي أي اتفاق قادم الشواغل والمتطلبات الأمنية المشروعة لها .

المشروع القومي للبتلو: تمويلات تتجاوز 10 مليارات جنيه لدعم المربين وزيادة إنتاج اللحوم

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للمشروع القومي للبتلو، باعتباره أحد أبرز المبادرات الهادفة إلى تنمية الثروة الحيوانية ودعم صغار المربين وشباب الخريجين في مختلف المحافظات.

وأوضح سليمان، خلال مداخلة عبر القناة الأولى، أن المشروع يستهدف الحد من الذبح المبكر للعجول الصغيرة، من خلال تشجيع المربين على تربيتها حتى تصل إلى وزن يقارب 400 كيلوجرام، بدلًا من ذبحها عند أوزان منخفضة تقل عن 100 كيلوجرام، وهو ما يسهم في زيادة إنتاج اللحوم من نحو 30 كيلوجرامًا للرأس إلى حوالي 250 كيلوجرامًا.

عبدالغفار: تحول جذري في مفهوم الصحة.. من العلاج إلى الوقاية والاستثمار في الإنسان

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية شهدت تحولًا جذريًا في مفهوم منظومة الصحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لم يعد التركيز مقتصرًا على تقديم العلاج فقط، بل أصبح يشمل الوقاية والاكتشاف المبكر والتدخل العلاجي السريع، وفقًا لمفهوم الصحة الشامل الذي يتضمن الجوانب البدنية والنفسية والاجتماعية.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال حواره عبر قناة إكسترا نيوز، أن المبادرات الرئاسية للصحة العامة شكّلت نقلة نوعية، حيث اعتمدت على استراتيجية متكاملة تبدأ من الوقاية، مرورًا بالتشخيص المبكر، وصولًا إلى العلاج، وهو ما انعكس في إطلاق برامج متعددة تحت شعار «المبادرات الرئاسية معاك من أول يوم».

وزير النقل العماني: لا يمكن فرض رسوم عبور بمضيق هرمز

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني، المهندس سعيد بن حمود المعولي، أكد أنه لا يمكن فرض رسوم عبور بمضيق هرمز حسب الاتفاقيات الموقعة.

وأكد وزير النقل العماني،  في تصريحات رسمية أمام مجلس الشورى العماني، أن موقف السلطنة ثابت في دعم «الملاحة الحرة والآمنة» عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، مشدداً على أن المعاهدات الموقعة تمنع فرض أعباء مالية من طرف واحد على حركة التجارة العالمية.

في غضون ذلك أكد الدكتور عائد الهلالي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن إشارة مهمة بشأن ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج والأردن والعراق ضمن أي اتفاق إقليمي، مشددًا على أن هذه القضايا لا تقل أهمية عن مصالح الأطراف المنخرطة في الصراع.

وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت لبحث التطورات الإقليمية وتأكيد دعم مصر لدول الخليج

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يتوجه إلى الكويت لبحث التطورات الإقليمية وتأكيد دعم مصر لدول الخليج.

ورحبت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأربعاء، بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدة تقديرها للجهود الدبلوماسية التي بذلتها باكستان في هذا الإطار.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي، إلى "أهمية تكثيف الجهود لإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة من جذورها وتحقيق وقف دائم للحرب"، معتبرة أن خطوة التهدئة المؤقتة يجب أن تترافق مع مسار حقيقي نحو تسوية شاملة تضمن استقرار المنطقة وأمن شعوبها.

خبير: الاكتشاف الجديد من الغاز يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، أن الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات مصر في قطاع الطاقة.

وأوضح، خلال مداخلة عبر القناة الأولى، أن البئر الجديدة كشفت عن احتياطيات تُقدَّر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إلى جانب نحو 130 مليون برميل من المكثفات، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس إمكانات واعدة تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة.

وأضاف أن هذا الكشف يُعد من أبرز الاكتشافات في السنوات الأخيرة، منذ اكتشاف حقل ظهر عام 2015، والذي شكّل نقطة تحول رئيسية في قطاع الغاز المصري.

