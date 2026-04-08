عبدالغفار: تحول جذري في مفهوم الصحة.. من العلاج إلى الوقاية والاستثمار في الإنسان

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية شهدت تحولًا جذريًا في مفهوم منظومة الصحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لم يعد التركيز مقتصرًا على تقديم العلاج فقط، بل أصبح يشمل الوقاية والاكتشاف المبكر والتدخل العلاجي السريع، وفقًا لمفهوم الصحة الشامل الذي يتضمن الجوانب البدنية والنفسية والاجتماعية.



وأضاف «عبدالغفار»، خلال حواره عبر قناة إكسترا نيوز، أن المبادرات الرئاسية للصحة العامة شكّلت نقلة نوعية، حيث اعتمدت على استراتيجية متكاملة تبدأ من الوقاية، مرورًا بالتشخيص المبكر، وصولًا إلى العلاج، وهو ما انعكس في إطلاق برامج متعددة تحت شعار «المبادرات الرئاسية معاك من أول يوم».



وأشار إلى أن هذه المبادرات تبدأ منذ مرحلة ما قبل تكوين الأسرة، من خلال مبادرة الكشف على المقبلين على الزواج، والتي شملت أكثر من 4 ملايين مواطن، للكشف عن الأمراض الوراثية والمزمنة وتقديم المشورة الصحية، ثم تمتد إلى متابعة صحة الأم والجنين خلال الحمل وبعد الولادة.



وأضاف عبد الغفار أن الدولة واصلت جهودها عبر مبادرات الكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، والكشف المبكر عن ضعف السمع، الذي شمل نحو 6 ملايين طفل، بالإضافة إلى مبادرات فحص طلاب المدارس للكشف عن الأنيميا والسمنة وضعف الإبصار، بهدف تحسين جودة الحياة ومخرجات التعليم.