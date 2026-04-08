خطة عاجلة من الصحة لسرعة الانتهاء من تطوير 8 مستشفيات كبرى

عقدت وزارة الصحة والسكان ثلاثة اجتماعات تنسيقية موسعة برئاسة الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وبحضور ممثلي شركة الإنتاج الحربي، وهيئة الأبنية التعليمية، وشركة وادي النيل، والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، وذلك لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية القومية ووضع خطة عمل عاجلة لتسريع وتيرة الإنجاز بما يضمن استدامة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق خدماتها.

واستعرضت الاجتماعات نسب الإنجاز المحققة في المشروعات الجاري تنفيذها، مع التركيز على مراجعة الموقف الإنشائي لمستشفيات بولاق أبو العلا، وصدر العباسية، وصدر إمبابة، والمنصورة الدولي، والقاهرة الفاطمية، وأورام قنا، والسلام التخصصي، والمركز القومي للرمد بروض الفرج، حيث وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بضرورة تكثيف المرور الدوري على مواقع العمل للتأكد من مطابقة التنفيذ للمعايير الهندسية الصحية وأحدث الأكواد العالمية لبناء المستشفيات.

حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات الفنية

كما تناولت المباحثات وضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات الفنية والإجرائية التي قد تعوق سرعة التنفيذ، بما في ذلك ابتكار حلول هندسية للمشكلات التي تواجه المواقع الإنشائية في المناطق المزدحمة، مع التشديد على الانتهاء من كافة التشطيبات والتجهيزات النهائية وفقاً للجداول الزمنية المحددة والمواصفات القياسية المطلوبة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وفي ختام اللقاءات، أكد الدكتور شريف مصطفى على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، مثمناً الجهود المبذولة من شركاء التنفيذ، ومشدداً على أن سرعة إنجاز هذه الصروح الطبية تأتي على رأس أولويات الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وممثلي الجهات والهيئات المشاركة.