أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع نظيره الإندونيسي تعزيز التعاون في الترصد الوبائي والإنذار المبكر

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره الإندونيسي بودي جونادي صادقين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وذلك على هامش مشاركته في قمة «الصحة الواحدة 2026» المنعقدة بمدينة ليون بفرنسا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ركز على تعميق التعاون في عدة محاور استراتيجية، أبرزها تعزيز الشراكة المؤسسية بين الوزارتين وتفعيل أطر العمل المشترك لتطوير الأنظمة الصحية في البلدين.

الرقابة الدوائية

وقال إن الجانبين استعرضا أوجه التعاون القائمة، والتي تشمل الرقابة الدوائية وتبادل الخبرات في تسجيل وتداول الأدوية، ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وتبادل البيانات في مجال الترصد الوبائي والإنذار المبكر، بالإضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات الطبية، ودعم تصنيع المستحضرات الطبية والإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول مراجعة وتحديث مذكرة التفاهم بما يتواكب مع التطورات الحديثة في القطاع الصحي، إلى جانب تبادل الخبرات في التغطية الصحية الشاملة، خاصة التجربة الإندونيسية في نظام التأمين الصحي الشامل، ومجالات تمويل الرعاية الصحية وحوكمة الخدمات.

وأكد أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في تصنيع اللقاحات ونقل التكنولوجيا ودعم سلاسل الإمداد، والتوسع في الصحة الرقمية وتطبيقات الرعاية عن بعد وإدارة البيانات الصحية، فضلاً عن تعزيز البحث العلمي والابتكار في علم الأوبئة وتطوير اللقاحات ومقاومة مضادات الميكروبات، وتنفيذ تدريبات مشتركة للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع انتهى باتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة، ووضع آليات متابعة وتقييم واضحة تشمل جداول زمنية ومؤشرات أداء، وعقد اجتماعات دورية لضمان تحقيق نتائج ملموسة في مختلف مجالات التعاون.

وتعكس هذه اللقاءات حرص مصر على بناء شراكات استراتيجية دولية تدعم تطوير قطاعها الصحي وتعزز قدراتها في مواجهة التحديات الصحية العالمية.

