ترامب: نحن وإيران سنزيل جميع الغبار النووي المدفون
رئيس وزراء لبنان يبحث مع قائد «اليونيفيل» تنسيق إيصال المساعدات للقرى الحدودية في الجنوب
مصر تدين الاعتداءات على القنصلية الكويتية بالبصرة والمنشآت النفطية والمدنية في الخليج
وزير النقل العماني: لا يمكن فرض رسوم عبور بمضيق هرمز
عملة 2 جنيه الجديدة في مصر.. تطوير شامل للفكة دون إلغاء العملات الحالية
خطوة في الاتجاه الصحيح.. أبو الغيط يرحب باتفاق أمريكا وإيران على وقف إطلاق النار
شوبير يستطلع آراء 6 محكمين ويكشف اختلاف وجهات النظر
براءة الفنانة التركية هاندا أرتشيل من تعاطى المخدرات
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
جرام عيار 21 عند 7200 جنيه بعد صعود 2% مدفوعًا بهدنة إيران وأمريكا
الحرس الثوري: مستعدون لتسطير ملحمة أعظم إذا ارتكب العدو أي خطأ مرة أخرى
وزير الاستثمار: تعظيم العائد من الأصول لم يعد خيارًا بل ضرورة لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خطوة في الاتجاه الصحيح.. أبو الغيط يرحب باتفاق أمريكا وإيران على وقف إطلاق النار

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية باتفاق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، مؤكداً على أنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح يتعين التمسك بها وعدم تفويتها لخفض التصعيد ومنع انزلاق المنطقة لسيناريوهات كارثية.

وشدد أبو الغيط ، على ضرورة وقف إيران بشكل فوري كافة اعتداءاتها العسكرية على الدول العربية، وفتح مضيق هرمز للملاحة البحرية وتأمين إمدادات الطاقة، مؤكداً على أن أية ترتيبات يتم التوصل إليها مستقبلاً بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن تضمن مصالح دول الخليج العربية التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية، وتحترم سيادتها وتراعي المحددات الأساسية لأمنها.

وأوضح الأمين العام ، أنه من الطبيعي والمنطقي أن يشمل الاتفاق - وكما أعلنت جمهورية باكستان - لبنان، وإنه تأسيساً على ذلك فإن الجامعة العربية تطالب بأن تتولى الولايات المتحدة فرض ذلك على الجانب الإسرائيلي الذي يرغب في استمرار حملته الغاشمة على لبنان دون التفات للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تجديد أبو الغيط التأكيد على أن أمن المنطقة هو كلٌ لا يتجزأ، وأن المبادئ الواردة في الرؤية العربية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة تظل هي الأساس الصلب لسلام مستدام.

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

ببطارية ضخمة.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

آيفون قابل للطي.. حلم يتأخر

بعثة أرتيميس 2 بناسا تكشف عن صورة استثنائية للقمر

شاهد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
النوم
النوم
النوم

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

