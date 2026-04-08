خطوة في الاتجاه الصحيح.. أبو الغيط يرحب باتفاق أمريكا وإيران على وقف إطلاق النار

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية باتفاق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، مؤكداً على أنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح يتعين التمسك بها وعدم تفويتها لخفض التصعيد ومنع انزلاق المنطقة لسيناريوهات كارثية.

وشدد أبو الغيط ، على ضرورة وقف إيران بشكل فوري كافة اعتداءاتها العسكرية على الدول العربية، وفتح مضيق هرمز للملاحة البحرية وتأمين إمدادات الطاقة، مؤكداً على أن أية ترتيبات يتم التوصل إليها مستقبلاً بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن تضمن مصالح دول الخليج العربية التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية، وتحترم سيادتها وتراعي المحددات الأساسية لأمنها.

وأوضح الأمين العام ، أنه من الطبيعي والمنطقي أن يشمل الاتفاق - وكما أعلنت جمهورية باكستان - لبنان، وإنه تأسيساً على ذلك فإن الجامعة العربية تطالب بأن تتولى الولايات المتحدة فرض ذلك على الجانب الإسرائيلي الذي يرغب في استمرار حملته الغاشمة على لبنان دون التفات للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تجديد أبو الغيط التأكيد على أن أمن المنطقة هو كلٌ لا يتجزأ، وأن المبادئ الواردة في الرؤية العربية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة تظل هي الأساس الصلب لسلام مستدام.