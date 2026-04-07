أبو الغيط: نأسف لعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن لفتح مضيق هرمز

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أسفه البالغ حيال عرقلة مشروع قرار قدمته مملكة البحرين في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وعبر أبو الغيط عن تقديره للجهد الكبير والمرونة التي أبداها وفد البحرين من أجل استقطاب أكبر تأييد للقرار، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود العربية والدولية في نفس الاتجاه.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن مشروع القرار كان يهدف إلى مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز، موضحاً أنها تهديدات تمس الأمن والسلم الدوليين.

وأردف: من المؤسف عدم استطاعة مجلس الأمن النهوض بمسؤولياته في هذا الصدد بسبب استخدام دولتين من الدول دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن المجتمع الدولي مطالب في هذه المرحلة بتنسيق الجهود الهادفة إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، لا سيما وأن إعاقتها، على نحو ما هو حادث اليوم، تؤدي إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي.