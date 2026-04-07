أبو الغيط يحذر: تصلب المواقف سيؤدي لسيناريوهات كارثية

حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، من “انزلاق الوضع في المنطقة إلى مآلات غير مسبوقة”، مؤكداً أن "تصلب المواقف يمكن أن يقود لسيناريوهات كارثية لن يكون أي طرف بمنأى عن تبعاتها".

وشدد أبو الغيط، في تصريح صحفي اليوم، على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية في هذه اللحظة الدقيقة، والعمل على تجنيب المنطقة كوارث ستمتد آثارها حتماً لسنوات.

ونوه الأمين العام للجامعة العربية - بأن "سقف المطالب لدى الجانبين الأمريكي والإيراني لا يرجح أن يفضي إلى تسوية"، مناشداً الوسطاء العمل بكل سبيل ممكن على تجسير الهوة بين المواقف إنقاذاً للوضع، ومن أجل تجنيب المنطقة برمتها تبعات التدمير والخراب.

وشدد أبو الغيط ، على أن "التهديدات الإيرانية باستهداف منشآت حيوية لدى دول عربية مرفوضة ومدانة على طول الخط"، محذراً طهران من “التمادي في سياساتها العدائية والأثمة تجاه المنطقة العربية”.

ودعا القادة الإيرانيين إلى "التفكير ملياً في اليوم التالي للحرب.. وما تخلفه هذه السياسة الرعناء من رواسب لا تمحى من الكراهية والبغضاء بين الجيران".