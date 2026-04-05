خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور
انفجارات متعددة تهز طهران ومناطق جنوبية وشمالية من إيران
مصرع 5 أشخاص وإصابة فتاة من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي سوهاج
هل يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية للمرضى بدلا من المال؟.. الإفتاء تجيب
‏إعلام إيراني: 5 قتلى بهجوم أمريكي إسرائيلي على قم
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

​أبو الغيط يدين استمرار العدوان الإيراني على منشآت حيوية مدنية في الكويت

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

​أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم الذي طال منشآت حيوية مدنية في دولة الكويت وفي مقدمتها محطتين لتوليد الكهرباء وتحلية المياه مما تسبب في اضرار مادية جسيمة، وكذلك العدوان على مبنى مجمع الوزارات ومجمع القطاع النفطي بمنطقة الشويخ ومرافق تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية.

​وأكد أبو الغيط  أن استمرار إيران في استهداف المنشآت الحيوية المدنية ومقومات الحياة الأساسية كمحطات تحلية المياه ومرافق الطاقة والكهرباء، والبتروكيماويات والمطارات المدنية ومراكز النقل، والمناطق السكنية وترويع المدنيين لمدة تتجاوز شهراً كاملاً رغم إدانات المجتمع الدولي المتكررة يعكس نهجاً إيرانياً تصعيدياً وعدوانياً متهوراً ضد دول الخليج العربية، لا يمكن تبريره. وهو بذلك يعد جريمة مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني يتحمل النظام الإيراني تداعياتها الكاملة.

​ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تأكيد أبو الغيط، الوقوف إلى جانب دولة الكويت قيادة وشعباً بشكل مطلق والتضامن الكامل معها فيما تتخذه من إجراءات وخطوات فورية أو لاحقة لوقف الاعتداءات الإيرانية المستمرة الآثمة على مقدرات الشعب الكويتي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

مش تريند| صاحبة فيديو سوبر ماركت التجمع: وجدت منتجات منتهية الصلاحية.. وابني يعاني مشاكل صحية

تفاصيل ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب داخل شقة سكنية في أسوان

محافظ الغربية يشارك في اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية لأول مرة داخل قلعة الصناعة بالمحلة الكبرى لدعم التصنيع المحلي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

