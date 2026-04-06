أبو الغيط ورئيس برلمان إستونيا يبحثان جملةً من الملفات الدولية الساخنة

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الإثنين، لاري هوسار رئيس البرلمان الإستوني، حيث بحث الطرفان جملةً من الملفات الدولية الساخنة، في مقدمتها الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي.

وأفاد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط شدد خلال اللقاء على إدانته الكاملة للاعتداءات الايرانية على عدد من الدول العربية، مؤكدًا ان طهران تمارس سياسة عدائية تفتقد للبوصلة السليمة، وستكون لها تبعات عميقة على العلاقات مع الجانب العربي في المستقبل، مطالبًا بموقف دولي أكثر تضافراً وحزماً في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط استمع لرؤية رئيس برلمان استونيا حول الحرب الروسية الاوكرانية، وأنه أكد من جانبه ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي شامل يضع حدًا لهذا النزاع، منوهًا بما خلفته هذه الحرب من آثار بالغة على أسواق الغذاء والطاقة، ولا سيما في المنطقة العربية.

وأضاف رشدي أن الامين العام للجامعة أعرب عن ارتياحه حيال موقف استونيا الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وأوضح المتحدث، أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على تعزيز قنوات التشاور المنتظم بين الجامعة العربية ودول الاتحاد الأوروبي، بما يكفل تنسيقًا أوثق في مواجهة التحديات الدولية المشتركة.