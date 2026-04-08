صحة المنيا: تقديم 1208 خدمة طبية مجانية بقرية نواى بمركز ملوى ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوصول بها إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لضمان توفير رعاية صحية متكاملة لجميع فئات المجتمع.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية نواى بمركز ملوى خلال يومي 6 و7 أبريل 2026، شملت توقيع الكشف الطبي على 727 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية المختلفة، بإجمالي 1208 خدمة طبية وعلاجية.

وقال وكيل الوزارة إن القافلة شملت تخصصات متنوعة، حيث تم الكشف على 217 حالة أطفال، و199 حالة جراحة، و136 باطنة، و118 جلدية، و57 حالة نساء وتنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 92 تحليل دم، و44 تحاليل متنوعة، و44 موجات صوتية، و9 أشعة سينية.

ندوات تثقيفية

وأضاف أن القافلة تضمنت عقد 7 ندوات للتثقيف الصحي حضرها 116 مواطنًا، بالإضافة إلى فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ80 مواطنًا، وتحويل 3 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج اللازم.