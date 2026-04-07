في ختام ملتقى الحضارات .. محافظ المنيا : كل الدعم للسياحة الثقافية

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ختام فعاليات “ملتقى الحضارات على أرض الحضارات.. عروس الصعيد”، الذي نظمته جامعة المنيا خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات والقيادات التنفيذية، إلى جانب وفود طلابية من 26 دولة.

وأكد اللواء كدوانى أن الملتقى يقدم صورة مشرفة لمحافظة المنيا كوجهة ثقافية وسياحية متميزة، مشيرًا إلى أن المحافظة قدمت كافة أوجه الدعم لإنجاح هذا الحدث الدولي الذي يتزامن مع العيد القومي الـ107 للمحافظة واحتفالات جامعة المنيا باليوبيل الذهبي، بهدف تنشيط السياحة الثقافية وإبراز المقومات الحضارية لعروس الصعيد، فضلًا عن ترسيخ قيم التسامح والتبادل الثقافي بين شعوب العالم.

المبادرات المجتمعية

وشدد اللواء كدواني على أهمية التكامل بين المحافظة وجامعة المنيا في تبني المبادرات المجتمعية والفعاليات الثقافية التي تعكس مكانة مصر الحضارية، وتسهم في تحقيق عائد اقتصادي وسياحي مستدام، خاصة مع ما تضمنه الملتقى من زيارات ميدانية للمعالم الأثرية، ومعرض مجمع للدول، وعروض فنية وثقافية متنوعة أبرزت ثراء وتنوع حضارات الدول المشاركة.