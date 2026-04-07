بتكلفة 350مليون جنيه.. وزير التعليم العالي ومحافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحون مشروعات تعليمية وخدمية

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات التعليمية والخدمية بجامعة المنيا بتكلفة تقريبية تقدر بنحو 350 مليون جنيه، يرافقه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات المحافظة والجامعة.

وافتتح الوزير مبنى الإسكان الفندقي داخل الحرم الجامعي، والذي يعد أحد النماذج الحديثة للإسكان الجامعي المتميز، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمبنى 240 سريرًا و10 أجنحة فندقية مجهزة بأعلى المواصفات، بتكلفة تقريبية تقدر بـ100 مليون جنيه، بما يرفع مستوى الإقامة إلى مستوى متميز فئة (4 نجوم)، حيث تم تجهيز الغرف بجودة عالية وفق أحدث المعايير الفنية.

وتابع الوزير الاستعدادات النهائية لبدء تشغيل فندق الجامعة بعدما تم تطويره ورفع كفاءته بتكلفة تقديرية تقدر بـ200 مليون جنيه حتى الآن، بهدف الوصول إلى مستوى فندقي متميز 5 نجوم وبطاقة استيعابية تصل إلى 400 سرير، بما يسهم في دعم الحركة السياحية والاستثمارية بالمحافظة، وقد شملت أعمال التطوير رفع كفاءة البنية الإنشائية والمعمارية للمبنى، وتنفيذ أعمال تشطيبات داخلية وخارجية وفق أعلى معايير الجودة الفندقية، وتطوير كافة المرافق والخدمات بما يتوافق مع المواصفات القياسية للفنادق الدولية، وكذلك تجهيز الغرف والوحدات الفندقية بأحدث الإمكانيات لتقديم خدمة متميزة.

وتفقد الوزير أعمال تطوير الموقع العام للحرم الجامعي بمواصفات نموذج جامعات الجيل الرابع، بتكلفة تقديرية تبلغ 50 مليون جنيه حتى الآن، واشتملت أعمال التطوير على تنفيذ مخطط حديث يعكس الهوية البصرية والتاريخية للجامعة، وإعادة تخطيط المساحات الخضراء والأرصفة والممرات، التوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة، والحفاظ على الطابع الجمالي والتناسق المعماري للمباني، وإنشاء شبكة ربط متكاملة بين مباني الجامعة، ومراعاة معايير الإتاحة لذوي الهمم.

وثمن الوزير الإنجازات الملموسة التي تشهدها جامعة المنيا على كافة الأصعدة، سواء في المجالات الأكاديمية والبحثية والصحية والخدمية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالجامعات الحكومية؛ لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، من خلال التوسع في التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، وتهيئة بيئة تعليمية جاذبة للطلاب تساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات المختلفة، والاهتمام بتقديم تدريبات عملية لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة في مختلف القطاعات التنموية، وعلى رأسها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى اعتزاز محافظة المنيا بما حققته جامعة المنيا من مكانة متميزة داخل منظومة التعليم الجامعي، وما تمثله من صرح علمي وبحثي يعكس حجم التطور الذي تشهده المحافظة في شتى المجالات، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة للجامعة بما يسهم في استمرار تميزها وريادتها.



وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أن جامعة المنيا تعمل على تنفيذ توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي، وتحقيق التميز المؤسسي، وتحسين جودة المناخ التعليمي داخل الحرم الجامعي، ودعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، لتلبية احتياجات الطلاب وتهيئة بيئة تعليمية متكاملة تساعد على الابتكار والإبداع والتميز، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ما نشاهده اليوم في جامعة المنيا يعد إنجازًا كبيرًا، موضحًا أن المشروعات التي تم افتتاحها تعتبر من ثمار الاستثمارات التي تم ضخها في الجامعة، مؤكدًا حرص الوزارة والجامعات على توفير كل الدعم للطلاب وتهيئة بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتفوق بما يعود بالنفع على الوطن.