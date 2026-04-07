محافظ المنيا يستقبل وزير التعليم العالي لبحث دعم المنظومة التعليمية والصحية

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة ميدانية للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الجامعية والصحية والخدمية بجامعة المنيا، وذلك بحضور الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جبر نائب المحافظ واللواء دكتور محمد انيس السكرتير العام للمحافظة و اللواء ا.ح احمد جميل السكرتير المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ورحب المحافظ بزيارة الوزير، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بإحداث نقلة نوعية في محافظات الصعيد، وفى مقدمتها محافظة المنيا ، من خلال تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع.

وأشار اللواء كدواني إلى أن مستشفيات جامعية المنيا تمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، لما تمتلكه من كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة، تسهم في تقديم خدمات علاجية متميزة وتخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدًا أن هذه الجهود تعزز من جاهزية المحافظة للانضمام الكامل للمنظومة، بما يضمن توفير رعاية صحية آمنة ولائقة لكافة المواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على الارتقاء بجودة مخرجات منظومة التعليم العالي، ودعم تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، من خلال التوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية، ومنح درجات علمية مزدوجة تسهم في صقل مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم التنافسية.

كما أشار الوزير إلى خطة إنشاء «أودية التكنولوجيا» (Technology Parks) داخل الجامعات، لدعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة، مؤكدًا أهمية تحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات عملية، إلى جانب العمل على توفير بيئة داعمة للباحثين وتحفيز الابتكار، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وأوضح وزير التعليم العالي أهمية تعزيز التكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية طبية متكاملة تواكب تطلعات الدولة.