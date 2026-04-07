بني حسن بالمنيا تستقبل طلاب العالم في رحلة بين التاريخ والحضارة

نظّمت إدارة السياحة بمحافظة المنيا زيارة إلى منطقة بني حسن الأثرية لطلاب جامعة المنيا الوافدين، ضمن فعاليات ملتقى «أرض الحضارات» الذي تحتضنه الجامعة.

وكانت الزيارة فرصة مميزة للطلاب لاكتشاف جانب من عظمة الحضارة المصرية، حيث تجولوا بين المقابر الفرعونية المنحوتة في الجبال، واستمعوا إلى حكايات التاريخ التي لا تزال جدران بني حسن ترويها عبر العصور.

وتأتي هذه الزيارة ضمن حالة الزخم الثقافي التي تشهدها المنيا خلال أيام الملتقى، الذي يجمع شبابًا من 24 جنسية مختلفة، في مشهد يعكس روح التنوع والتلاقي بين ثقافات العالم. فـ«عروس الصعيد» لا تكتفي بعرض تاريخها، بل تفتح أبوابها للحوار والمعرفة، لتقدم تجربة إنسانية متكاملة تربط بين الماضي والحاضر.

ومع توافد طلاب من جامعات متعددة حول العالم، تتحول المنيا إلى منصة نابضة بالحياة، تحتضن الثقافات المختلفة، وتؤكد مكانتها كواحدة من أهم محطات الحضارة المصرية، حيث يلتقي التاريخ بالفن، والعلم بالإنسان، في تجربة لا تُنسى على أرض الحضارات.