قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا: تجهيز 42 موقعًا لاستقبال القمح استعدادًا لموسم 2026

ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استعداد المحافظة لانطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، حيث تم تجهيز 42 موقعًا لاستلام المحصول بطاقة تخزينية إجمالية تبلغ 465 ألفًا و60 طنًا، موزعة بين 7 صوامع حديثة و35 موقعًا ما بين شون وهناجر ومراكز تجميع مطورة، بما يضمن استيعاب الكميات المستهدفة والحفاظ على جودة المحصول.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، بالتزامن مع بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق عائد اقتصادي عادل للمزارعين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لتشجيع الفلاح المصرى على التوسع في زراعة القمح باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي .

وأشار اللواء كدوانى إلى أن محافظة المنيا تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في توريد القمح، لافتًا إلى زيادة المساحة المنزرعة هذا العام لتصل إلى 232 ألف فدان، بزيادة 16 ألف فدان عن العام الماضي، بما يعكس جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة وكافة الأجهزة التنفيذية، لضمان جاهزية مواقع الاستلام وإدارة منظومة التوريد بكفاءة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للحفاظ على جودة الأقماح الموردة.
 

المنيا محافظ المنيا توريد القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

ترشيحاتنا

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد